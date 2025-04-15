台東太平榮家轉型養老村 3年後供應逾300戶住宅

台東縣府攜手國有財產署及東基醫療財團法人，利用太平榮家舊址9.2公頃土地推動樂齡健康長照園區，今天舉辦「日昇月好海岸村」動土儀式，預計分5年開發，第一期先完成350戶社區型態安養區及18戶雙拼住宅，後續還有老人長照住宿機構，打造健康養老村。

今天下午，台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、國有財產署長曾國基、東基醫療財團法人董事長劉偉民，前縣長黃健庭及卑南鄉長郭宗益等人參與動土儀式，祈求工程順利。

太平榮家鼎盛時期近5千名榮民居住，因時代變遷，2014年與馬蘭榮家整併後關閉。閒置11年後，縣府與相關單位合作招商，由東基醫療財團法人得標，命名「日昇月好海岸村」，讓這片土地延續照護榮民使命。

東基指出，第一期社區型態安養區，預計3年完工，將建造8棟四層樓高350戶，雙併住宅9棟18戶安養住宅，分為一房一廳及二房一廳。第二期住宿機構長照區，附設宿舍與日照中心，「日昇月好海岸村」是國內活化公有土地轉型長照產業的首例。

台東縣65歲以上人口超過20％，邁入超高齡社會。饒慶鈴說，公私協力轉型推動長照園區，希望兼具照顧、醫療、居住及預防保健功能，提供創新示範，讓台東成為銀髮族最理想的居住地。