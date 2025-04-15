礁溪詞曲創作徵選暨攝影比賽起跑 豐厚獎金17萬

宜蘭礁溪鄉公所今宣布「2025礁溪詞曲創作徵選暨礁溪攝影比賽」起跑，歷年來這項活動吸引許多喜愛礁溪的創作者參與，透過音樂與影像呈現礁溪溫泉獨特魅力，鄉公所今年把總獎金提高到17萬元，金獎就有5萬元，歡迎全國各地創作者踴躍投稿，9月15日以前受理收件。

礁溪鄉近年來軟體建設進步，不但榮獲全國金泉獎三連霸，更透過賞螢季、夏戀礁溪及燈花季等活動，提高國際遊客來訪能見度，公所為了鼓勵大家紀錄礁溪美好，這次比賽總獎金共17萬元，詞曲創作組獎項：金獎、銀獎、銅獎各1名及優等3名，獎金為5萬、3萬、2萬及1萬元；攝影組獎項：金獎、銀獎、銅獎各1名及優等3名，獎金為2萬、1萬、5千及2千元。

鄉長張永德指出，礁溪以獨特的溫泉文化聞名，也擁有非常豐富的自然資源及優美的景緻，來到礁溪不僅能走進大自然放鬆身心，也能深入體驗濃厚的在地文化。

他說，礁溪鄉知名的溫泉四寶、溫泉養殖等豐富農特產也廣受饕客的喜愛，不論是美麗溫泉景色、迷人的山水風光，蘊含地方特色的人文故事，皆可成為參賽作品的題材，礁溪是一個值得細細品味的溫暖城鎮。