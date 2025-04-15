市長謝國樑授旗 基隆市434名選手南下台南參加全中運逐夢

今年全國中等學校運動會在台南市舉辦，基隆市長謝國樑今天授旗給基隆市代表隊，為來自14校的434名選手加油打氣，期勉大家都能在各自賽事發光發熱，展現基隆體育堅強實力。

全中運是中等學校學生體育盛會，19日傍晚在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉辦開幕典禮。基隆市立中山高中、國立基隆女中和國立基隆高中等14所國、高中，共434名選手，將分別參加田徑、游泳、桌球、羽球、射箭、跆拳道等12項競賽。

基市府教育處今天在市府1樓舉辦授旗儀式，謝國樑授旗給中正國中專任運動教練江萬興，為即將出征的基隆代表隊選手加油打氣。江萬興接過市旗後，左右揮舞，展現高昂士氣。謝國樑也致贈加菜金給代表隊，由建德國中校長沈俊光表收下。

謝國樑說，全中運是全國中學體壇賽事的最高殿堂，不僅是選手展現長期訓練成果的重要時刻，也象徵年輕運動員勇敢逐夢的起點。射擊項目在開幕典禮前已開賽，基隆市選手已拿下1金1銀2銅，展現強勁氣勢，也祝福其他選手在各項賽事拿到最好最棒的成績，繼續為基隆市再添榮耀。

基隆市體育會理事長鄭錦洲也到場，為選手加油打氣，祝福代表隊旗開得勝，到台南把榮譽帶回基隆，一起參加慶功宴。