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台東森林公園票價擬調漲為80元 議員憂影響觀光

中央社／ 台東縣15日電

台東市區知名的休閒景點森林公園，台東縣政府將廢止原有自治條例改為管理辦法，同時調高入園價為80元，縣議員簡維國認為會影響觀光。台東縣府表示，提高票價是整體考量。

台東市森林公園從民國106年開始制定「台東縣森林公園管理自治條例」，台東當地民眾入園不用收錢，外縣市遊客收入園費新台幣30元。

台東縣議會近日舉行臨時會，縣府農業處提案廢止「台東縣森林公園管理自治條例」，另訂「台東森林公園入園收費及場地管理辦法」送交議會審議。

民進黨籍縣議員簡維國今天質詢表示，根據法律位階原則，自治條例高於自治規則，雖新辦法內容兼顧縣民權益，但從法制邏輯來看仍顯不妥，且有規避議會監督之虞。

簡維國說，新的管理辦法中，入園費從30元拉高到80元，內文沒有提出合理解釋，要調高票價不外乎是考量保護生態，減少入園人數；再者希望以量制價，提高總收入，但看起來都和這2種理由沒有因果關係。

簡維國表示，去年0403的花蓮強震，台東觀光受影響至今未恢復，為何縣政府要在這時間點調高森林公園票價，打擊觀光，甚至排擠其他消費，變成縣政府與民爭利，應該暫停調高票價。

台東縣農業處林務保育科長李志鵬答詢表示，台東森林公園從106年開始收費，經過這麼多年物價上漲很多，加上面積將近300公頃，管理維修和人事經費都非常沉重，因此必須提高入園費，會訂80元是經過考量換算，和其他公園比較分析的結果。

簡維國表示，管理公園應該從觀光品質和便利性為出發點，如果只考量成本乾脆收200元不是更適合，建議縣政府延後調高入園價。

台東 森林公園 簡維國

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