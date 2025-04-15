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兼具政商經驗 謝國樑談關稅戰：策略理清楚 資源籌出來

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天說，面對美國關稅戰，中央政府一定要先把策略整理清楚，並把因應資源籌措出來。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天說，面對美國關稅戰，中央政府一定要先把策略整理清楚，並把因應資源籌措出來。記者邱瑞杰／攝影

面對美國總統川普「關稅戰」，台灣各界緊繃神經。基隆市長謝國樑今天說，「有一些變化」是川普政府的特性，與美談判不要想一次談好。中央政府一定要先把策略整理清楚，並把因應資源籌措出來。

謝國樑今天主持全中運基隆市代表隊授旗儀式，接受媒體訪問時提及美國提高關稅話題。謝說，他認為發動關稅戰是川普政府不得不的行動，因為前總統拜登剛上任到現在，才4年多的時間，美國的國債增加9兆多美元，累計總額超過36兆美元。

謝國樑分析，美國30年公債利率近日曾飆到4.5%左右，美國政府對於美國債務感到非常頭痛。美債利息的支出可能比台灣人跟政府想像的嚴重，台灣企業可能也並不了解。川普政府拋出關稅戰，應該是美國政府的本能，因為會無時無刻希望創造新的收益，降低美國的債務。

謝國樑認為，川普政府如果再不針對美國債務進行大規模的修正跟導正，美國政府的債信有可能會被調降，那對美國影響可能會更高，所以他才會感覺川普的決定是不得不。

在這樣的局勢下，謝國樑認為中央政府必須做好更多的因應，美國跟台灣談判的內容跟條件，都還不斷在變化，大家可能也不要習慣一次談好，因為美國政府會繼續有一些變化，這個也是川普政府上台以來的特性，他沒有覺得這樣子不好。

謝國樑指重要在認識川普政府，才跟川普政府好好的持續溝通。他們對台灣並沒有太大的惡意，關稅戰是全球性、一致性的作法。他會建議中央政府多了解川普政府，然後調適自己的作法，把未來要因應的資源或者是策略，思考好並且整理清楚，並把所需資源籌措出來。

基隆市長謝國樑今天主持全中運基隆市代表隊授旗儀式，接受媒體訪問時提及美國提高關稅話題。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天主持全中運基隆市代表隊授旗儀式，接受媒體訪問時提及美國提高關稅話題。記者邱瑞杰／攝影

川普 美國 謝國樑

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