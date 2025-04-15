花蓮瑞穗北回歸線地標公園 「躺著的巨人」引話題

花蓮瑞穗鄉北回歸線地標公園近日出現一座「躺著的巨人」，龐然大物置於綠草地，畫面既突兀又吸睛，引起遊客與地方社群關注討論；縱管處指各處燈飾作品安置完成後正式公布。

觀光署花東縱谷國家風景區管理處表示，在瑞穗北回歸線地標公園內的巨人是2025年台灣燈會主題燈飾作品之一的「奇蹟樂園的慶典：雲樂園」，原本為站立式裝置，但因考量力學穩定性與現場遊客的安全，決定採用臥躺姿態呈現，呼應公園內的天文主題，同時發想自童話故事「格列佛遊記」中的經典橋段，讓巨人躺著看太陽。

縱管處指出，在玉里安通驛站、鹿野等處也都將設置燈會的燈飾裝置，待全部完成後，會召開記者會公布。

瑞穗鄉夏姓民眾告訴中央社記者，這兩天經過特別去拍照，龐然大物放在公園內，晚上還會亮，看起來有些怪怪的；可能因為公園內有坡度不平坦，無法讓巨人站起來，只好倒下來放置，有人去摸，好像是不織布做的。

這項藝術裝置在地方引起兩極反應，有人認為「挺有創意」，也有人表示「有一點恐怖」、「沒有美感」、「完全不搭調」，質疑是否與周遭景觀協調，為平日寧靜的地標公園增添話題。