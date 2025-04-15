台東違建火災2租客喪生 縣府挨批

台東市強國街鐵皮加蓋民宅，林姓女租客7天前涉縱火，害兩名租客來不及逃出燒死，昨「頭七日」，死者家屬發文指責縣府對違建管理無作為，高雄市原民會主委阿布斯也說，凶嫌為高風險對象，縣府卻未做好管制；縣府澄清表示有列管，全案待司法調查。

強國街的兩層樓民宅為出租的套房、雅房，2樓有5間雅房、1間套房，8日晚間8時許起火，火勢從1樓竄出燒往2樓，不時傳出爆裂巨響，消防局人員當晚尋獲租在2樓的葉姓男子遺體，10日下午才在火場發現2樓的顏姓女房客也燒成焦屍。檢警懷疑同住2樓林姓女房客縱火，但林女否認，訊後聲請羈押獲准。

葉男姪女指出，叔叔命喪2樓鐵皮加蓋屬違章建築，僅用木料隔成6間房出租，女嫌有多次縱火前科、疑在唯一一處逃生口縱火，但縣府違建管理無作為、消防局未落實公安檢查，「叔叔已經頭七，完全沒看見縣府社會處、建設處的作為」。

高雄市原民會主委阿布斯聲援台東族人，她指出，事發7天，縣府相關單位沒給家屬交代，連個慰問都沒有，明知嫌犯是危險人物，卻沒有列管機制，一個原住民縣市竟這樣對待族人的枉死，扯到不能再扯。

縣府建設處回應，失火民宅1樓有使用執照，2樓加蓋應是違章，未查報列管，已通報公所查報；消防局說，一般住宅出租無列管，亦無消防安檢紀錄，因屋內堆滿雜物，垃圾高達180公分，清理火場才發現第2具遺體。

縣府指出，原民處第一時間指派原家中心人員前往慰問，並啟動社工關懷，社會處長陳淑蘭昨也率員關懷及發放慰問金，嫌犯在列管名單上，但案發前無自傷或傷人等緊急狀況需強制送醫。