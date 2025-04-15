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花蓮智慧車位 下月增千格

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣政府近年推動智慧交通，2年前在市區3處設置智慧停車示範區，有201支智慧停車柱，民眾可線上支付停車費。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府近年推動智慧交通，2年前在市區3處設置智慧停車示範區，有201支智慧停車柱，民眾可線上支付停車費。記者王思慧／攝影

花蓮縣近年推智慧交通，2年前在市區3處設智慧停車示範區，有201支智慧停車柱。縣府昨宣布，全新地磁智慧停車下月啟用，總計1429顆地磁，可偵測車輛停車與離場時間，減少開立紙本繳費單人員巡邏時間，下月起市區將提供1630格智慧停車位。

陳姓民眾說，以前停車員要在路旁填單、拍照，除耗費人力與時間，在路幅狹窄的路上易造成車禍，接下來有智慧停車格精準計算停車時間很方便；蔣姓民眾則希望停車更智慧，可參考外縣市用監視器辨識車牌，減少巡視人力。

花蓮縣府2023年起，與國雲公寓大廈管理維護股份有限公司合作，在花蓮市中山路（重慶路至北濱街）、自由街（中正路至民國路）、南濱街（明義街至長安街）建置停車柱示範區，民眾可透過線上多元支付繳費。

建設處表示，花蓮市5月起，將布設1429格地磁感應裝置，感應車輛停入時間並傳至雲端平台，開單員收到資料開立繳費單後，地磁再偵測車輛離場時間傳至雲端，車主可直接掃描單據條碼線上繳費，或到實體據點商店繳費。

建設處長鄧子榆指出，這次透過新的地磁感應系統，取代人工定時巡邏記錄停車時間省時省力，但考量部分長輩不會用線上繳費，停車繳費仍會開立紙本單據，提供繳費單。

國雲公寓大廈管理維護公司董事長張奕春說，全新地磁感應裝置啟動後，公司會推出優惠措施，讓民眾體驗，增加誘因多加利用智慧停車系統。

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