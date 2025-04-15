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基隆建物流中心 日本八代市想取經

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市副市長邱佩琳（右）昨在要塞司令官邸，接待日本友好城市八代市議長村川清則（左）帶領的參訪團，雙方互贈禮物。記者邱瑞杰／攝影
基隆市副市長邱佩琳（右）昨在要塞司令官邸，接待日本友好城市八代市議長村川清則（左）帶領的參訪團，雙方互贈禮物。記者邱瑞杰／攝影

基隆市與日本八代市締結友好城市，八代市議長村川清則帶領的海外參訪團昨來台。八代市和熊本縣將合作興建物流中心，對基隆市興建中的大智通物流中心感興趣，基隆市副市長邱佩琳說，大智通是基隆近10年來最大的民間投資，可協助促成業者與八代市交流。

基市府表示，基隆與八代2018年締結友好城市，在觀光推廣、物產展等市政經驗交流有豐碩成果。村川清則來台參訪，首站拜會基隆市政府，基隆市長謝國樑人在國外，由邱佩琳代表在要塞司令官邸接待訪問團成員。

村川清則說，2016年的4月14日，發生熊本大地震的前震，2天後的大地震造成278人死亡，很感激基隆提供援助，台灣人在地震過後給予日本很多援助。多年前爆發新冠肺炎疫情時，相當缺口罩，基隆市捐贈很多口罩給八代市，要當面表達謝意。

統一集團在基隆安樂區投資興建大智通物流中心，今年2月動土，投資約40億元，預計2027年第2季啟用。

邱佩琳說，大智通物流中心將是未來統一集團在北台灣的重要物流節點，樂意居間介紹雙方認識，進一步深入了解這項投資案。

物流 邱佩琳

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