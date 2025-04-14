快訊

凱蒂佩芮「飛上太空」！僅10分鐘就落地 驚人費用曝光

數十惡煞闖北市車行砸場擄人 傳有關竹聯幫靜安會…警偵辦中

聽新聞
0:00 / 0:00

疑向中國退役軍人敬禮 基隆議員呂美玲惹議

中央社／ 基隆14日電
基隆市無黨籍市議員呂美玲前往中國大陸時，對自稱退役軍人男子敬禮，被指敵我不分。呂美玲回應媒體詢問，僅說「感謝幫我消災，阿彌陀佛」。圖／取自基隆市議會網
基隆市無黨籍市議員呂美玲前往中國大陸時，對自稱退役軍人男子敬禮，被指敵我不分。呂美玲回應媒體詢問，僅說「感謝幫我消災，阿彌陀佛」。圖／取自基隆市議會網

無黨籍基隆市議員呂美玲日前參訪中國，向中國退役軍人敬禮再度惹議。呂美玲今天未正面回應，僅表示「感謝幫我消災，阿彌陀佛」。

網路社群平台近日則傳出1段影片，背景為斗大的「淄博」字樣燈飾，1名男子手持蘋果造型飾品，對呂美玲說，「您應該能看得出來這是個什麼造型吧，蘋果代表的是平平安安，為什麼要送給您這個蘋果，就是我是一名退役軍人」。

呂美玲接下蘋果飾品，聽到男子說是名退役軍人時，立即挺胸向對方行舉手禮，男子隨後拿出疑似軍人臂章，呂美玲更比出讚手勢，男子說，「我在澳門（服役），離咱們台灣很近，這個蘋果我是想著，因為我能更深切地感受到，中國人民解放軍才能更好的保護咱們台灣人民」，呂美玲則微笑以對。

影片曝光後，引起網友撻伐，紛紛留言指呂美玲舔共，對此，呂美玲並未正面回應，僅透過LINE向媒體表示，「感謝幫我消災，阿彌陀佛」。

基隆市祥豐營區於民國112年7月24日發生迫砲爆炸，造成9名官兵受傷，呂美玲與反對祥豐營區遷移居民討論時，提到「中共不想打你，那是你討打，要打早就打了」等言論引發爭議，之後呂美玲也因而退出國民黨。

呂美玲 基隆 軍人

延伸閱讀

向退役解放軍敬禮惹議 呂美玲：感謝幫我消災 阿彌陀佛

日本友好城市想開發物流中心 基市願牽線統一集團交流

蘋果、惠普 暫緩從陸輸美

影／基隆男酒駕狂飆釀追撞2車後翻覆 害同車友重傷送醫不治

相關新聞

疑向中國退役軍人敬禮 基隆議員呂美玲惹議

無黨籍基隆市議員呂美玲日前參訪中國，向中國退役軍人敬禮再度惹議。呂美玲今天未正面回應，僅表示「感謝幫我消災，阿彌陀佛」

向退役解放軍敬禮惹議 基市議員呂美玲：感謝幫我消災 阿彌陀佛

基隆市無黨籍市議員呂美玲先前到中國大陸淄博，收下1名自稱退役軍人男子贈送的蘋果飾品，並向對方敬禮的影片，近期在網路流傳，...

日本友好城市想開發物流中心 基市願牽線統一集團交流

基隆市與日本八代市締結友好城市，八代市議長村川清則帶領的海外參訪團今天來台。八代市和熊本縣將合作興建物流中心，對基隆市興...

世壯運在即 主委陳金德視察全台首座符合奧運標準的輕艇激流賽場

迎接世壯運輕艇激流比賽，全國首座符合奧運標準的輕艇激流標桿比賽場地即將完工，行政院工程會主委陳金德今天到宜蘭安農溪視察，...

台東違建出租房大火燒死2族人挨批 縣府：一直保持關懷

台東市強國街鐵皮屋出租套雅房8日大火造成2死，今天是「頭七」，家屬痛批台東縣府沒有作為。縣府表示，第一時間即啟動跨鄉關懷...

影／28歲女孩勇奪果醬界「奧斯卡」大獎 宜蘭茶融入水果飄香國際

被譽為「果醬界奧斯卡」的2025世界柑橘類果醬大賽成績出爐，宜蘭青菓邸舍甜品坊再傳佳績！「柑橘素馨紅果醬」榮獲茶類組1面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。