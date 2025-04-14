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向退役解放軍敬禮惹議 呂美玲：感謝幫我消災 阿彌陀佛

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市無黨籍市議員呂美玲前往中國大陸時，對自稱退役軍人男子敬禮，被指敵我不分。呂美玲回應媒體詢問，僅說「感謝幫我消災，阿彌陀佛」。圖／取自基隆市議會網
基隆市無黨籍市議員呂美玲前往中國大陸時，對自稱退役軍人男子敬禮，被指敵我不分。呂美玲回應媒體詢問，僅說「感謝幫我消災，阿彌陀佛」。圖／取自基隆市議會網

基隆市無黨籍市議員呂美玲先前到中國大陸淄博，收下1名自稱退役軍人男子贈送的蘋果飾品，並向對方敬禮的影片，近期在網路流傳，民進黨籍基隆市議員張之豪質疑敵我不分。呂美玲回應媒體詢問，僅說「感謝幫我消災，阿彌陀佛」。

呂美玲原為國民黨籍，基隆市陸軍祥豐營區前年7月24日發生迫砲爆炸意外，營區遷移成為話題。反對遷移者擔心「中共打來怎麼辦？」呂美玲脫口而出「他（中共）沒有想打你，是你討打」，也曾引發爭議。呂美玲事後退出國民黨。

網路近日流傳一段影片，1名自稱曾在澳門服役的男子，贈送蘋果造型飾品給呂美玲，並說「中國人民解放軍才能更好地保護咱們台灣人民」，影片中並見呂美玲向這名男子行舉手禮，用大拇指比讚。

張之豪認為，國軍在前線隨時隨地都在準備要保衛台灣，捍衛家園的時候，尊重自己的國軍弟兄都來不及了，竟然還有人跑到中國去，對中國人民解放軍敬禮，敵我不分就是台灣最大的問題。

呂美玲 基隆 影片

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