日本友好城市想開發物流中心 基市願牽線統一集團交流

基隆市與日本八代市締結友好城市，八代市議長村川清則帶領的海外參訪團今天來台。八代市和熊本縣將合作興建物流中心，對基隆市興建中的大智通物流中心感興趣。基隆市副市長邱佩琳說，大智通是基隆近10年來最大的民間投資，可協助促成業者與八代市交流。

基市府表示，基隆與八代2018年締結友好城市，在觀光推廣、物產展等市政經驗交流有豐碩成果。村川清則今天率帶來台參訪，首站拜會基隆市政府。基隆市長謝國樑人在國外，由邱佩琳代表在要塞司令官邸接待訪問團成員。

邱佩琳說，市府2023年組團去八代參訪，看煙火的時候很冷，市長給每人1條棉被，能看到漂亮的煙火又不覺得冷，盛情可感。今天八代市組團來訪及交充，基市府也一定會分享經驗，希望雙方有更進一步的合作。

村川清則表示，2016年的今天，發生熊本大地震的前震，2天後的大地震，造成278人死亡，很感激基隆提供援助。台灣人在地震過後給予日本很多援助。多年前爆發新冠肺炎疫情時，非常缺口罩，基隆市也捐贈很多口罩給八代市，今天要當面表達謝意。

八代市訪問團來台4天，今與基市府團隊交流重點，分別為基隆港郵輪動態、未來交流和大智通物流中心投資案。

邱佩琳說，基隆港的郵輪往來日本宮古島、石垣島和沖繩等地，市府希望有新的地點加入。台積電到熊本設廠，很多台灣人住在那邊，希望有機會開啟基隆和八代間的航線。

統一集團在基隆安樂區投資興建大智通物流中心，今年2月27日動土，投資金額約40億元，預計2027年第2季啟用，預期能增加在地就業機會，帶動經濟發展及提升環境。