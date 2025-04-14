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世壯運在即 主委陳金德視察全台首座符合奧運標準的輕艇激流賽場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
行政院工程會主委陳金德今視察台灣首座符合奧運標準的輕艇激流標桿比賽場地，預計本月底完工啟用，首場將迎來2025年世壯運輕艇激流比賽。圖／工程會提供
行政院工程會主委陳金德今視察台灣首座符合奧運標準的輕艇激流標桿比賽場地，預計本月底完工啟用，首場將迎來2025年世壯運輕艇激流比賽。圖／工程會提供

迎接世壯運輕艇激流比賽，全國首座符合奧運標準的輕艇激流標桿比賽場地即將完工，行政院工程會主委陳金德今天到宜蘭安農溪視察，他除了要求如期完工，也指示體育署全力協助縣政府後續的興建國家訓練中心計畫，以利做為培育輕艇選手的重要基地。

宜蘭縣是2025雙北世界壯年運動會協辦城市，安農溪輕艇激流標桿競賽場地工程總經費2.7億元，教育部體育署補助2億元，其餘由縣府自籌，工程建置激流賽道、閘門及操作機房等設施，工程已進入收尾，正進行道路復舊及工區環境整理作業，預計4月30日啟用。

縣政府代理縣長林茂盛、立委陳俊宇等人陪同視察，陳金德指出，安農溪輕艇激流標桿賽道場域，是全國唯一符合奧運標準賽道，他在當代理縣長任內就開始積極討論相關規劃，此次雖是為了辦理世壯運賽事而興建，但應該擴大長遠規畫，因此他請體育署研議優先補助縣政府興建國家訓練中心，打造水上運動示範推廣區域，將可吸引更多國內外運動好手前來訓練交流，有助提升國際形象。

陳金德說，若今年體育署順利升格成運動部，加上興設國家級訓練中心作為台灣選手的培育基地，將具有指標性意義，可謂是台灣「體育元年」，未來也可積極爭取承辦國際重大賽事，如亞洲錦標賽、亞洲運動會等前來宜蘭競技。

根據縣政府爭取的國家選手訓練中心規畫，經費預估1.5億元，面積約919坪，配備有艇庫及重量訓練等設施，便於提供輕艇選手專業訓練。

陳金德結束安農溪行程後，轉往視察羅東溪下游清洲二路，要求農田水利署在汛期前定時清疏，降低發生淹水，水利署也要加速推動整體排水改善計畫，強化區域排水能力，確保居民生命財產安全。

宜蘭縣政府爭取在輕艇激流賽場附近興建國家選手訓練中心，做為培育激流選手的重要基地。圖／縣政府提供
宜蘭縣政府爭取在輕艇激流賽場附近興建國家選手訓練中心，做為培育激流選手的重要基地。圖／縣政府提供
台灣首座符合奧運標準的輕艇激流標桿比賽場地，工程進入收尾，預計本月底完工啟用。圖／工程會提供
台灣首座符合奧運標準的輕艇激流標桿比賽場地，工程進入收尾，預計本月底完工啟用。圖／工程會提供
行政院工程會主委陳金德今天視察台灣首座符合奧運標準的輕艇激流標桿比賽場地，預計本月底完工啟用，首場將迎來2025年世壯運輕艇激流比賽。圖／工程會提供
行政院工程會主委陳金德今天視察台灣首座符合奧運標準的輕艇激流標桿比賽場地，預計本月底完工啟用，首場將迎來2025年世壯運輕艇激流比賽。圖／工程會提供
行政院工程會主委陳金德今天視察台灣首座符合奧運標準的輕艇激流標桿比賽場地，預計本月底完工啟用，首場將迎來2025年世壯運輕艇激流比賽。圖／工程會提供
行政院工程會主委陳金德今天視察台灣首座符合奧運標準的輕艇激流標桿比賽場地，預計本月底完工啟用，首場將迎來2025年世壯運輕艇激流比賽。圖／工程會提供

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