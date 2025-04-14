世壯運在即 主委陳金德視察全台首座符合奧運標準的輕艇激流賽場

迎接世壯運輕艇激流比賽，全國首座符合奧運標準的輕艇激流標桿比賽場地即將完工，行政院工程會主委陳金德今天到宜蘭安農溪視察，他除了要求如期完工，也指示體育署全力協助縣政府後續的興建國家訓練中心計畫，以利做為培育輕艇選手的重要基地。

宜蘭縣是2025雙北世界壯年運動會協辦城市，安農溪輕艇激流標桿競賽場地工程總經費2.7億元，教育部體育署補助2億元，其餘由縣府自籌，工程建置激流賽道、閘門及操作機房等設施，工程已進入收尾，正進行道路復舊及工區環境整理作業，預計4月30日啟用。

縣政府代理縣長林茂盛、立委陳俊宇等人陪同視察，陳金德指出，安農溪輕艇激流標桿賽道場域，是全國唯一符合奧運標準賽道，他在當代理縣長任內就開始積極討論相關規劃，此次雖是為了辦理世壯運賽事而興建，但應該擴大長遠規畫，因此他請體育署研議優先補助縣政府興建國家訓練中心，打造水上運動示範推廣區域，將可吸引更多國內外運動好手前來訓練交流，有助提升國際形象。

陳金德說，若今年體育署順利升格成運動部，加上興設國家級訓練中心作為台灣選手的培育基地，將具有指標性意義，可謂是台灣「體育元年」，未來也可積極爭取承辦國際重大賽事，如亞洲錦標賽、亞洲運動會等前來宜蘭競技。

根據縣政府爭取的國家選手訓練中心規畫，經費預估1.5億元，面積約919坪，配備有艇庫及重量訓練等設施，便於提供輕艇選手專業訓練。