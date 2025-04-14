台東違建出租房大火燒死2族人挨批 縣府：一直保持關懷

台東市強國街鐵皮屋出租套雅房8日大火造成2死，今天是「頭七」，家屬痛批台東縣府沒有作為。縣府表示，第一時間即啟動跨鄉關懷服務支援機制，原住民族行政處指派原家中心人員前往慰問，並啟動社工關懷，今早社會處長陳淑蘭也率員關懷及發放慰問金。

8日晚間強國街民宅大火奪走兩條人命，50歲葉姓男租客送醫不治，10日下午火調人員又在2樓發現1具女性遺體，罹難者各設籍大武鄉及蘭嶼鄉。

家屬今點名社會處及建設處，質疑縣府對違建管理沒有作為，消防局也未落實公安檢查；高市原民會主委阿布斯也發文為台東族人發聲，怒批「扯到不能再扯！」。

縣府指出，4月9日清晨，大武鄉原住民族家庭服務中心（簡稱原家中心）主動前往罹難者家中關懷，並提供心理安撫、資源連結與後續協助；社工員也持續前往探視，陪伴家屬度過悲傷時刻。4月13日，經確認第二位罹難者為蘭嶼鄉族人，蘭嶼鄉原家中心隔日一早也立即前往椰油部落向家屬表達哀悼與關懷，協助家屬處理返台後的喪葬事宜。

今天上午，社會處長陳淑蘭偕同救助科、社福中心及原民處大武原家中心，前往大武鄉大竹部落代表縣長發放慰問金。家屬質疑縣府安置個案入住祝融民宅，但經查證並無此事。

原民處長方銘總表示，事故發生後，原家中心全程傾聽陪伴及提供資源，讓部落居民深刻感受到政府的溫度與行動力。