杜絕廢棄物非法棄置 花蓮縣擬設電子智慧圍籬

花蓮縣政府向環境部申請補助，斥資共新台幣510萬元擬於進出省道台9線、台11線等主要幹道及常見非法棄置廢棄物的路段，設6處電子智慧圍籬設備，將可即時掌控，立即稽查。

花蓮縣環境保護局今天表示，近年查獲事業廢棄物非法棄置案件以裝潢修繕拆除後的事業廢棄物居多，造成多處偏遠山區、溪谷等國有土地遭破壞影響生態環境。過去多次配合檢調單位查獲多筆不肖業者以「侵占國有土地，非法棄置或掩埋允收之事業廢棄物之行為」賺取不義財。

環保局表示，花蓮土地南北狹長，國有土地管理實屬不易，以人力方式執行稽巡查國有土地效果有限，易使不肖業者以侵占或承租國有土地方式，實為事業廢棄物非法棄置行為。

為預防非法棄置案件發生，花蓮縣政府已建置縮時攝影機、空拍機及遠端監控攝影機等，於主要非法棄置熱區進行監控作業，杜絕外縣市廢棄物送至縣境內非法棄置。

環保局指出，花蓮縣事業廢棄物非法棄置案件，以裝潢修繕拆除廢棄物居多，民眾委託業者清運時，應要求業者進行營建裝潢修繕廢棄物網路申報，未依規定申報者，將依廢棄物清理法處新台幣6000元至最高300萬元罰鍰。

同時呼籲民眾，若發現可疑車輛進出或自有土地遭非法棄置廢棄物，即刻通報環保單位，或提供相關證據協助追查不法行為。