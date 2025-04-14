台東舊站特區櫥窗計畫動土 城市博覽會展區

台東火車站「舊站特區櫥窗計畫」今天舉行動土典禮，縣長饒慶鈴表示，這不僅是空間建設的起點，更是台東城市願景正式啟動重要時刻，未來也將是2026城市博覽會主展區之一。

饒慶鈴表示，此基地位於新生路與博愛路交叉口，不僅靠近鐵花新聚落、舊車站、轉運站，更位處城市中軸線的節點，對面過去是舊台東縣稅捐處「洞洞館」，曾是辦公、洽公、人來人往之處，對許多台東人是再熟悉不過的地方。

饒慶鈴指出，「櫥窗計畫」就像是為台東量身打造的城市展示櫥窗，將台東的生活風格、文化特色與創意能量，濃縮並呈現在這座場域。希望居民或遊客，都能像透過櫥窗一樣，看見台東多元豐富樣貌，感受獨有的城市魅力與生活態度。

縣府建設處表示，櫥窗計畫的設計概念是「編織」，從原住民族織布圖紋出發，也融入其他族群的文化元素，並轉化周邊鐵道的線型與街道紋理，讓整個空間不只是新的，也連結著舊時記憶。外觀採用「GLT膠合層積木材」，比鋼筋混凝土輕盈又堅固，也大幅降低碳排放。

建設處說明，整體基地面積約2100坪，建築面積約835坪，將規劃展演空間、餐飲店鋪與行政服務等機能。戶外空間約1291坪，延續既有綠帶與周邊老樹，設計環繞步道和觀景平台，未來不僅供市民散步，也將在城市博覽會期間，成為外地民眾認識台東的第一站。

縣府表示，櫥窗計畫採統包方式辦理，完工後除了配合博覽會，更希望長期成為台東推動慢經濟與文化治理的據點之一。未來也會邀請在地團隊、青年創作者，參與場域規劃與內容策展，讓這個空間不只是縣府蓋的建築，而是市民與地方共同使用、共同成長的生活場域。