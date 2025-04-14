影／28歲女孩勇奪果醬界「奧斯卡」大獎 宜蘭茶融入水果飄香國際

被譽為「果醬界奧斯卡」的2025世界柑橘類果醬大賽成績出爐，宜蘭青菓邸舍甜品坊再傳佳績！「柑橘素馨紅果醬」榮獲茶類組1面銅牌、「金棗橙綠果醬」橫掃全類組、茶類組與適合佐料類組3項銅牌。28歲女孩楊雁晴憑著精湛技藝與對在地水果熱情，榮獲4項銅牌肯定，將宜蘭在地風味推向世界舞台。

代理縣長林茂盛今天頒發紅榜祝賀、冬山鄉長林峻輔與農會也分享「宜蘭之光」喜悅。林茂盛肯定楊雁晴不僅展現農業深度與美味，更是宜蘭青年返鄉創業、在地深耕最佳典範，農產加值與青年創新，讓更多「宜蘭味」走出國際。

今年有30多個國家、3000多罐作品參賽，青菓邸舍甜品坊堅持天然、健康、在地理念，秉持「每一口美味，都是對台灣這片土地的驕傲與喜悅」，去年與今年都拿下這項國際大獎。

楊雁晴表示，一瓶果醬不只是味覺享受，更承載著產地、職人，以及土地的溫度與故事，獲獎「柑橘素馨紅果醬」選用冬山素馨紅茶，小葉種紅茶具備花果香與溫潤口感，成功為果醬帶來層次深度與驚喜的餘韻，擄獲國際評審味蕾。

另一款得獎「金棗橙綠果醬」選用宜蘭最具代表性的金棗與金桔，佐以柳橙與正福茶園的凍頂黃烏龍，歷經10道工法、8小時製程，精準掌握火候比例，呈現一瓶保留金棗清爽、無苦澀，果香與茶香完美交織的成品。

縣府農業處表示，世界柑橘類果醬大賽2005年起在盛產柑橘的英國彭里斯舉辦，不僅以口感、香氣做評比，果醬製作食材及果醬佐餐的多元性也是重要考量，英國威爾斯親王查爾斯王子曾在該項比賽中嘗到世界最好的柑橘醬，被譽為「果醬界的奧斯卡」殿堂。