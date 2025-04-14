快訊

立委罷免案幽靈連署 「罷雙吳」11被告、證人下午陸續複訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢很好」：財庫瞬間飽滿

「帶薪便便計算器」讓每次如廁都有價值 10萬月薪「照三餐上」價碼曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／28歲女孩勇奪果醬界「奧斯卡」大獎 宜蘭茶融入水果飄香國際

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
青菓邸舍甜品坊獲獎的「柑橘素馨紅果醬」與「金棗橙綠果醬」。記者戴永華／攝影
青菓邸舍甜品坊獲獎的「柑橘素馨紅果醬」與「金棗橙綠果醬」。記者戴永華／攝影

被譽為「果醬界奧斯卡」的2025世界柑橘類果醬大賽成績出爐，宜蘭青菓邸舍甜品坊再傳佳績！「柑橘素馨紅果醬」榮獲茶類組1面銅牌、「金棗橙綠果醬」橫掃全類組、茶類組與適合佐料類組3項銅牌。28歲女孩楊雁晴憑著精湛技藝與對在地水果熱情，榮獲4項銅牌肯定，將宜蘭在地風味推向世界舞台。

代理縣長林茂盛今天頒發紅榜祝賀、冬山鄉長林峻輔與農會也分享「宜蘭之光」喜悅。林茂盛肯定楊雁晴不僅展現農業深度與美味，更是宜蘭青年返鄉創業、在地深耕最佳典範，農產加值與青年創新，讓更多「宜蘭味」走出國際。

今年有30多個國家、3000多罐作品參賽，青菓邸舍甜品坊堅持天然、健康、在地理念，秉持「每一口美味，都是對台灣這片土地的驕傲與喜悅」，去年與今年都拿下這項國際大獎。

楊雁晴表示，一瓶果醬不只是味覺享受，更承載著產地、職人，以及土地的溫度與故事，獲獎「柑橘素馨紅果醬」選用冬山素馨紅茶，小葉種紅茶具備花果香與溫潤口感，成功為果醬帶來層次深度與驚喜的餘韻，擄獲國際評審味蕾。

另一款得獎「金棗橙綠果醬」選用宜蘭最具代表性的金棗與金桔，佐以柳橙與正福茶園的凍頂黃烏龍，歷經10道工法、8小時製程，精準掌握火候比例，呈現一瓶保留金棗清爽、無苦澀，果香與茶香完美交織的成品。

縣府農業處表示，世界柑橘類果醬大賽2005年起在盛產柑橘的英國彭里斯舉辦，不僅以口感、香氣做評比，果醬製作食材及果醬佐餐的多元性也是重要考量，英國威爾斯親王查爾斯王子曾在該項比賽中嘗到世界最好的柑橘醬，被譽為「果醬界的奧斯卡」殿堂。

縣府說，果醬除了沾土司，也能做成汽泡飲或搭配優格，青菓邸舍甜品坊透過DIY課程邀請民眾體驗製作果醬，並推出宜蘭果醬地圖禮盒，搭配水果產季推出不同風味的果醬，讓更多人認識宜蘭果物。

依照宜蘭各鄉鎮市不同的水果產季，製作不同果醬，同時也推出宜蘭果醬地圖禮盒。記者戴永華／攝影
依照宜蘭各鄉鎮市不同的水果產季，製作不同果醬，同時也推出宜蘭果醬地圖禮盒。記者戴永華／攝影
果醬汽泡飲。
果醬汽泡飲。
28歲女孩楊雁晴憑著精湛技藝與對在地水果熱情，研發出來的產品榮獲國際大賽4項銅牌肯定，將宜蘭在地風味推向世界舞台。記者戴永華／攝影
28歲女孩楊雁晴憑著精湛技藝與對在地水果熱情，研發出來的產品榮獲國際大賽4項銅牌肯定，將宜蘭在地風味推向世界舞台。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛今天頒發紅榜祝賀、冬山鄉長林峻輔與農會也分享「宜蘭之光」喜悅。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛今天頒發紅榜祝賀、冬山鄉長林峻輔與農會也分享「宜蘭之光」喜悅。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛體驗製作果醬DIY。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛體驗製作果醬DIY。圖／縣府提供
28歲女孩楊雁晴憑著精湛技藝與對在地水果熱情，研發出來的產品榮獲國際大賽4項銅牌肯定，將宜蘭在地風味推向世界舞台。記者戴永華／攝影
28歲女孩楊雁晴憑著精湛技藝與對在地水果熱情，研發出來的產品榮獲國際大賽4項銅牌肯定，將宜蘭在地風味推向世界舞台。記者戴永華／攝影
宜蘭縣代理縣長林茂盛（左三）與冬山鄉長林峻輔（左一）稱讚年僅28歲的女孩楊雁晴，連兩年勇闖世界果醬拿大獎， 不愧是「宜蘭之光」。圖／縣府提供
宜蘭縣代理縣長林茂盛（左三）與冬山鄉長林峻輔（左一）稱讚年僅28歲的女孩楊雁晴，連兩年勇闖世界果醬拿大獎， 不愧是「宜蘭之光」。圖／縣府提供

宜蘭 林茂盛 柑橘

延伸閱讀

蘭陽星空賞螢季15日開跑 宜蘭縣府攜手業者推生態導覽

綠博遊園車撞死遊客 設施總檢4月6日重新開園

陪父遊綠博卻天人永隔 女兒泣：如今眼睛閉起來就是那畫面

宜蘭綠博小火車失控撞死人 代理縣長致歉宣布休園一天

相關新聞

影／28歲女孩勇奪果醬界「奧斯卡」大獎 宜蘭茶融入水果飄香國際

被譽為「果醬界奧斯卡」的2025世界柑橘類果醬大賽成績出爐，宜蘭青菓邸舍甜品坊再傳佳績！「柑橘素馨紅果醬」榮獲茶類組1面...

花蓮裝新地磁感應停車時間 減少巡邏人力下月上路

花蓮縣政府近年推動智慧交通，2年前在市區3處設置智慧停車示範區，有201支智慧停車柱。縣府今天宣布，全新路邊地磁智慧停車...

春天幸福小旅行…花蓮深度遊 在壯闊山海中與人文對話

花蓮是最適合騎單車旅行的城市之一，沿著兩潭自行車道感受太平洋遼闊，漫步將軍府1936園區，細細品味歷史與人文交織的故事，...

星期評論／不知風電要來 台東原鄉很受傷

綠能是全球新浪潮，近期兩家風能業者進駐台東，欲設置近60支風力發電機，引發在地居民強烈反彈，擔心插上大量風機，絕美海岸線...

花蓮「新城照相館」擬拆引反彈 道路拓寬喊停

花蓮新城鄉博愛路土地徵收18年後，鄉公所近期規畫拓寬至15公尺，但要拆除路邊占用國有地建築，包括電影「盛夏光年」劇照拍攝...

基隆市慶安宮頒發獎助學金 55名更生、馨生子女受惠

基隆市慶安宮今頒發216人「馨希望育苗獎助學金」，包括28名更生子女，27名馨生子女。慶安宮2021年起與犯罪被害人保護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。