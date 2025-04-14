花蓮裝新地磁感應停車時間 減少巡邏人力下月上路

花蓮縣政府近年推動智慧交通，2年前在市區3處設置智慧停車示範區，有201支智慧停車柱。縣府今天宣布，全新路邊地磁智慧停車將於5月啟用，總計1429顆地磁，可偵測車輛停車時間與離場時間，減少開立紙本繳費單人員巡邏時間，下月起市區將提供共計1630格智慧停車位。

花蓮縣政府今天舉辦「花蓮智慧停車應用成果」記者會，2023年起與國雲公寓大廈管理維護股份有限公司合作，在花蓮市中山路（重慶路至北濱街）、自由街（中正路至民國路）、南濱街（明義街至長安街）建置停車柱示範區，民眾可透過線上多元支付繳費。

建設處表示，花蓮市5月1日起將布設1429格位地磁感應裝置，感應車輛停入時間並傳至雲端平台，開單員收到資料開立繳費單後，地磁再偵測車輛離場時間傳至雲端，車主可直接掃描單據條碼線上繳費，或是到實體據點商店繳費。

建設處長鄧子榆指出，這次透過建置新的地磁感應系統，主動偵測車輛停靠與離開的時間，取代人工定時巡邏記錄停車時間省時省力，考量部分長輩不會用線上繳費，停車繳費仍會開立紙本單據，提供繳費單。

國雲公寓大廈管理維護公司董事長張奕春說，全新地磁感應裝置啟動後，公司會推出優惠措施，讓民眾體驗，增加誘因多加利用智慧停車系統。