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春天幸福小旅行…花蓮深度遊 在壯闊山海中與人文對話

聯合報／ 記者許凱婷、張哲瑋／台北即時報導
兩潭自行車是道貫通花蓮地區自行車步道的主要路線，全長35.5公里，沿途盡是海天一色美景。 圖／花蓮縣政府提供
兩潭自行車是道貫通花蓮地區自行車步道的主要路線，全長35.5公里，沿途盡是海天一色美景。 圖／花蓮縣政府提供

花蓮是最適合騎單車旅行的城市之一，沿著兩潭自行車道感受太平洋遼闊，漫步將軍府1936園區，細細品味歷史與人文交織的故事，或深入花蓮部落與鄉鎮，體驗最純粹的在地文化。希望每一位來到花蓮的旅人，不只是短暫的停留，而是一場與自然、人文共鳴的深度體驗。

縣長帶路 

花蓮縣縣長徐榛蔚指出，花蓮擁有壯闊的山海美景與深厚的人文底蘊，在這片土地上，永續不僅是概念，更是一種生活方式。「永續是花蓮的日常」，所以珍視自然資源，致力推動低碳旅遊與文化創生，以淨零碳排及實踐永續為己任，持續推動「慢．精品」旅遊方式，來保護這些大山闊水，並提升觀光服務的水準，讓花蓮的美好不僅能被看見，更能長久保存。

兩潭自行車道  騎乘山海間傾聽部落的故事

兩潭自行車道是貫通花蓮地區自行車步道的主要路線，全長35.5公里，串聯起太平洋岸的七星潭與群山環繞的鯉魚潭，騎乘其中，能感受海天一色的寧靜與縱谷田野的恬適。

從七星潭出發，沿著海堤前行，海風輕拂，蔚藍的太平洋映入眼簾。隨著路線深入內陸，風景逐漸轉變，稻田、溪流與山林相映成趣，最終抵達湖光山色交織的鯉魚潭。

沿途不僅能欣賞花蓮溪河口的生態美景，還能近距離接觸這座城市最自然的一面。這條自行車道不僅提供了絕佳的騎乘體驗，更串聯起沿線的部落與社區，讓旅人能在旅途中停留，探索在地特色美食、手作工藝與人文故事，使旅程更具深度與溫度。

●交通資訊

•七星潭出發點

花蓮縣新城鄉七星街79號

•鯉魚潭終點站

花蓮縣壽豐鄉池南村環潭北路100號

將軍府1936園區 穿越時光 體驗花蓮日式風情

在花蓮市區的將軍府1936園區，充滿歷史記憶的日式宿舍群，如今化身為花蓮最具文化魅力的場域。在日治時期，這些木屋作為駐花蓮日軍軍官的眷舍，櫛比鱗次地構成完整的小型住宅區，見證了花蓮從日治時期至今的變遷。經過縣府的修復與活化，保留了古樸典雅的木造建築風貌，更注入現代藝術與美食文化，讓歷史與創新在此交匯。

園區內完整保留了日式建築特色，包括磚砌煙囪、木造格局與水泥排水溝，漫步其中，彷彿穿越時光。更有親切志工導覽解說，讓旅人認識古風建築，領略房舍與樹木的共生，一草一木皆訴說著花蓮過往的故事。

園區內的花凜和服屋，特別邀請日本的「著付師」，提供正統浴衣與和服體驗，讓旅人在日式宿舍群中，拍下充滿風情的紀念照，留下獨特的旅行回憶。

將軍府不僅是文化空間，園區內匯聚多家知名餐廳與手作品牌，包括家咖哩、「貓丁目」、「DoGa辣味零食專賣」、「將軍淬 x iDrip CAF」等，旅人可在此品嚐道地風味，享受一場融合歷史、藝術與美食的感官饗宴。

●交通資訊

地址：花蓮市中正路622巷6號

交通：可自行開車前往，或搭乘台鐵至花蓮火車站，轉搭花蓮客運至花蓮醫院站下車步行約180 公尺即可抵達。

或在火車站轉搭計程車，約6分鐘即可抵達目的地。

花蓮縣長徐榛蔚指出，「永續是花蓮的日常」 ，花蓮擁有壯闊的山海美景與深厚的人文底蘊，在這片土地上，永續不僅是概念，更是一種生活方式。 圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚指出，「永續是花蓮的日常」 ，花蓮擁有壯闊的山海美景與深厚的人文底蘊，在這片土地上，永續不僅是概念，更是一種生活方式。 圖／花蓮縣政府提供
從七星潭出發，沿著海堤前行，海風輕拂，蔚藍的太平洋映入眼簾，在七星潭也能觀賞日出。 圖／本報資料照片
從七星潭出發，沿著海堤前行，海風輕拂，蔚藍的太平洋映入眼簾，在七星潭也能觀賞日出。 圖／本報資料照片
在花蓮市區的將軍府1936園區，保留完整日式建築。 圖／花蓮縣政府提供
在花蓮市區的將軍府1936園區，保留完整日式建築。 圖／花蓮縣政府提供
1936園區如今化身為花蓮最具文化魅力的場域，華燈初上時，訴說花蓮的老故事。 圖／花蓮縣政府提供
1936園區如今化身為花蓮最具文化魅力的場域，華燈初上時，訴說花蓮的老故事。 圖／花蓮縣政府提供

自行車 花蓮 車道

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