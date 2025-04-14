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花蓮「新城照相館」擬拆引反彈 道路拓寬喊停

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮新城鄉公所規畫博愛路拓寬，擬拆除「新城照相館」，引起地方反彈，因預算未通過喊卡。記者王思慧／攝影
花蓮新城鄉公所規畫博愛路拓寬，擬拆除「新城照相館」，引起地方反彈，因預算未通過喊卡。記者王思慧／攝影

花蓮新城鄉博愛路土地徵收18年後，鄉公所近期規畫拓寬至15公尺，但要拆除路邊占用國有地建築，包括電影「盛夏光年」劇照拍攝地點「新城照相館」，地方反彈。議員建議透過都市計畫把道路變更為鄉道，就不必拓寬拆屋，鄉公所將研議。

新城鄉新城村博愛路上的新城老街，有遊客喜愛的佳興冰菓店，還有電影「盛夏光年」海報拍攝地點新城照相館，照相館屋齡逾140歲，日式木門滿是歷史痕跡。

該處都市計畫早在1979年就公告博愛路將拓寬為15公尺，1984年完成用地分割；2007年起徵收及價購沿線土地、並電桿地下化，道路遲未拓寬，遭內政部檢討。公所去年底向內政部爭取1980萬元經費，將設置人行道，並將道路拓寬成15公尺。

由於道路拓寬需拆68筆占用國有地建築，包含「新城照相館」，地方憂觀光亮點被拆除，衝擊老街商家生計；也憂增設人行道，車輛往小巷停放，影響住戶出入。

鄉長何禮臺表示，人行道計畫預算經鄉代會、縣議會審查後未通過，工程確定無法執行；建設課長歐陽金福也指出，中央檢討博愛路國有土地遭占用，將由法院調解，不會主動拆除建築。

國民黨議員邱光明建議，台9線新城外環道完成後，博愛路車流減少，鄉公所可透過都市計畫變更，將道路恢復成12公尺寬鄉道。何禮臺允諾與團隊研究可行性。

人行道 建築 都市計畫

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