星期評論／不知風電要來 台東原鄉很受傷

綠能是全球新浪潮，近期兩家風能業者進駐台東，欲設置近60支風力發電機，引發在地居民強烈反彈，擔心插上大量風機，絕美海岸線就毀於一旦；另個反對理由是「風電要來，大家都不知情！」若公部門真的黑箱隱匿，無疑自找麻煩，斷了綠電發展契機。

綠能是未來減碳主力，但近年能源轉型過程爭議四起。光電因人謀不臧衍生黑金結構，弊端叢生；風電則流於先斬後奏，與地方喬不攏，其中東風陸域風力發電計畫與東成風電案，打算在台東長濱、成功、太麻里、達仁、大武等地建置58支風機，連阿塱壹海岸，都可能插上10座，居民譁然，群起連署反對。

事實上風電無汙染、對環境衝擊小，為何台東人拒於千里？理由是擔心巨大風機一旦矗立，部落山林或絕美海岸將景觀盡毀，觀光產業也不保，此外，風機入侵原住民傳統領域，竟未事先與部落諮商取得同意，不尊重土地人文，更是犯忌。

經濟部長郭智輝被迫出面打圓場，承諾地方不同意，就不會開發，但與其撕破臉再亡羊補牢，何不在計畫推進初始就開誠布公？

國內核三廠2號機至今年5月中停役後，核電在台灣將畫下休止符，綠電能否順利銜接，是「重中之重」，偏偏政策的推進，常無具體的環評支撐，也未考量地方的接受度，以致衝突不斷，劍拔弩張。

時間拉回25年前，同為風力資源優異的澎湖，早在2001年便在中屯等地設置多座風機，是台灣陸域風電的先行者。儘管如此，2012年澎湖離岸風電案仍因地方反彈，最終在公投中遭84%民眾否決，凸顯風電技術條件再佳，也不等於社會就能接受。

澎湖的經驗證明，風力資源再好，決策過程不透明、未讓居民知情、只會橫生枝節。台東人口密度全台最低，風場條件也優，值得注意的是，南迴一帶常有強颱吹襲，風速動輒17級，未來興設的風力發電機能否承受極端天候，問號連連；而如果未建立居民參與機制，進行充分對話，地方對於風電綠能的發展，必然是阻礙叢生，執政者應該不會傻到看不懂問題。