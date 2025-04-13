基隆市慶安宮頒發獎助學金 55名更生、馨生子女受惠

基隆市慶安宮今頒發216人「馨希望育苗獎助學金」，包括28名更生子女，27名馨生子女。慶安宮2021年起與犯罪被害人保護協會基隆分會合作，提供清寒子女獎助學金，迄今已頒發4324人，合計超過2千多萬元。

基隆地檢署表示，慶安宮秉持媽祖濟世救人精神，長期投入公益，辦理各項獎助學金已逾20年，嘉惠無數學子。慶安宮從2005年起設立獎助學金，2007年起與更生保護會基隆分會合作，2021年起再與犯罪被害人保護協會基隆分會合作，提供清寒子女獎助學金。

慶安宮今頒發馨希望育苗獎助學金，邀請基隆地檢署檢察長柯宜汾、書記官長楊雅玲、主任觀護人林順昌、更生保護會基隆分會主委林正峰、犯罪被害人保護協會基隆分會主委吳文喜、基隆市榮譽觀護人協進會理事長黃忠賢等人出席。

柯宜汾表示，獲獎者展現堅韌不拔的精神和不懈的努力，值得讚賞及鼓勵。獎助學金不僅肯定學子們面對逆境的努力，也是對他們未來的支持與鼓勵。她感謝慶安宮及支持這項活動的各界人士，幫助許多陷入困境的家庭，為社會注入暖流及希望。

柯宜汾期許在場青年學子們帶著這份關愛，將逆境化作成長的養分，把握機會學習，不斷提升自己以發揮潛能，創造美好未來。