基隆市新住民運動會 5國特色競賽親子同樂

基隆市新住民親子運動會今在信義國中登場，來自柬埔寨、泰國、越南、印尼、菲律賓和中國大陸的新住民家庭熱情參與，在熱鬧歡樂的氣氛中，分別完成5個國家的特色運動項目，從中體驗不同國家的童趣與智慧，尊重異國文化。

新住民新子運動會由基隆市多元文化發展協會承辦，並獲得市府大力支持，市府兒童及少年事務處長林麗蟬等局處代表出席同樂，展現出對多元文化融合的高度重視。

今年的親子活動設計結合新住民們的童年記憶，以在5個國家小時候運動會常見的項目，讓大小朋友在遊戲中，感受不同國家的童趣與智慧，並認識遊戲背後的故事，傳遞文化交流的美好，從而尊重異國文化。

來自柬埔寨的林麗蟬介紹競賽內容，包括來自菲律賓的「兩人三腳接力」、越南的「椰子葉拉人」泰國的傳統童玩「矇眼敲鍋」、印尼的「湯匙乒乓球接力」，最後一項是大陸的「合力胸背夾球接力」，每一項都需要展現團體合作與默契的極致挑戰。

近日適逢東南亞的年節，活動會場旁也設有祈福站，讓大家可以體驗一下泰國的浴佛儀式，除了祈福，也可以跟身邊的異國朋友說一聲「宋干節快樂」。