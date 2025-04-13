宜蘭三星鄉路口車禍頻傳 住戶要求設號誌 縣府：畫錯重點

宜蘭三星鄉尚健路和大德路路口最近半個月來發生兩起車禍，造成6人受傷，其中有2人是護校學生，引起地方關注，附近民眾要求設紅綠燈號誌。縣政府今天表示，大德路筆直、車少，車速快，限速50，用路人不減速，反要求設號誌，這樣對嗎？

警方表示，三星鄉該處路口於3月27日發生小貨車跟機車交叉撞，貨車車主、機車騎士與乘客共3人受傷，其中機車騎士與乘客是學生，傷勢嚴重；過沒多久，4月12日該路口又發生自小客車跟機車交叉撞，同樣是兩車車主與機車、乘客共3人受傷。

地方民眾反映，尚健路和大德路路口車禍頻傳，讓人膽戰心驚，建請在路口加裝紅綠燈號誌，避免再發生車禍不幸。三星警分局統計，去年該路口發生一件A2受傷車禍，今年至今發生兩件A2受傷車禍，比較起來，車禍頻率並沒有鄉內的其他路口多。

縣政府交通處表示，現場屬於支道的尚健路面有「讓」路線，屬於幹道的大德路面也有「慢」減速標線，用路人行經路口，原本就應依規定減速，結果用路人不減速，卻要求增設號誌，邏輯上對嗎？

據了解，三星鄉大德路與鄉內主要幹道上將路平行，上將路的車多且號誌多，所以有些人選擇走車少、號誌少的大德路，而且沒有測速照相。