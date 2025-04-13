快訊

心腹淪共諜、任內斷交8國 黃國昌轟吳釗夑下台：無恥嘆為觀止

北京早暗中對美出手？陸非關稅貿易戰手段曝光 美媒：這套路屢試不爽

基隆百福公園兒童遊戲場變身 赤蛙為主題增設多款遊具

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市百福公園兒童遊戲場整建工程下月動工，將設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具，預計9月底完工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市百福公園兒童遊戲場整建工程下月動工，將設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具，預計9月底完工。記者邱瑞杰／攝影

基隆市百福公園第2期整修工程，因未能爭取到中央補助難以執行。市府考量地方需求，今年將先整建公園內的公園兒童遊戲場，設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具，後續將再建置親水公園，並納入基隆捷運設站，打造全市旗艦型特色公園。

基市府在2021年前市長林右昌任內，提出「百福公園再生計畫」，當年起向內政部國土署提案爭取補助的，分階段改善公園環境，2022年辦理百福公園第1期休憩廣場整修工程，並接續申請第2期補助，計畫辦理公園的整體規劃及整建工程。國土署指市府依道路生活圈補助計畫申請，不符合公園補助規定，去年通知不補助。

百福公園原有的兒童遊具，因不符合規範已拆除，原址目前空盪盪。市府都市發展處長謝孝昆今天說，考量地方需求，已先行改善公園內籃球場、木棧道圍籬及照明，去年另就兒童遊戲場域向國土署申請到補助款，設置赤蛙造型溜滑梯及兒童遊具設施，總經費約620萬元，預計5月開工，9月底完工。

市府日前舉辦百福公園兒童遊戲場環境設施改善計畫說明會，七堵區選出的市議員楊秀玉、蔡旺璉、張耿輝和曾怡芳等地方人士出席。

統包工程業者簡報指出，遊戲場設計構想主題是「百福荷塘蛙躍水岸遊戲場」，設置赤蛙高塔組、赤蛙礫石互動桌、大轉杯、遊戲板、多人秋千、跳跳床等遊具。從生態池延伸的步道，會彩繪貢德氏赤蛙與四班細蟌的生命周期，讓公園增添教育意義。

曾怡芳促請市府慎選遊具材質，例如大轉杯遊具可能出現超載、超齡使用等情況，要盡量降低故障率。天然礫石區管理也不容易，福一街、百二街口的公園曾因鋪設礫石造成環境髒亂，設計單位應提出維護對策。

張耿輝指出，百福公園是全面積第2大的公園，但許多設施都損壞，提醒市府考量高齡化、少子化的社會結構規畫相關設施，並考量基隆天候，慎選材質，打造實用、耐用的戶外遊憩空間。

基隆市百福公園兒童遊戲場整建工程下月動工，將設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具，預計9月底完工。圖／基市府都發處提供
基隆市百福公園兒童遊戲場整建工程下月動工，將設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具，預計9月底完工。圖／基市府都發處提供
基隆市百福公園兒童遊戲場整建工程下月動工，生態池延伸到遊戲區的步道，將彩繪貢德氏赤蛙與四班細蟌的生命周期，讓公園增添教育意義。記者邱瑞杰／攝影
基隆市百福公園兒童遊戲場整建工程下月動工，生態池延伸到遊戲區的步道，將彩繪貢德氏赤蛙與四班細蟌的生命周期，讓公園增添教育意義。記者邱瑞杰／攝影
基隆市百福公園兒童遊戲場整建工程下月動工，將設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具，預計9月底完工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市百福公園兒童遊戲場整建工程下月動工，將設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具，預計9月底完工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市百福公園兒童遊戲場整建工程下月動工，將設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具，預計9月底完工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市百福公園兒童遊戲場整建工程下月動工，將設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具，預計9月底完工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市百福公園兒童遊戲場整建工程下月動工，將設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具，預計9月底完工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市百福公園兒童遊戲場整建工程下月動工，將設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具，預計9月底完工。記者邱瑞杰／攝影

國土署 基隆捷運 溜滑梯

延伸閱讀

不救經濟搞政治！朱立倫批執政者抹紅別人 共諜藏高層旁

新北改造福民公園 海龜遊戲場打造全齡療癒空間

JHBL／基隆銘傳國中奪男女籃雙冠 幕後功臣「冠軍教練」背景曝光

勇奪JHBL男女籃雙冠王 基隆銘傳國中嗨翻天

相關新聞

宜蘭三星鄉路口車禍頻傳 住戶要求設號誌 縣府：畫錯重點

宜蘭三星鄉尚健路和大德路路口最近半個月來發生兩起車禍，造成6人受傷，其中有2人是護校學生，引起地方關注，附近民眾要求設紅...

電影「盛夏光年」劇照拍攝地恐遭拆 引起花蓮鄉親反彈

花蓮縣新城鄉博愛路土地徵收18年後，鄉公所近期規畫拓寬至15公尺，要拆除路邊占用國有地建築，其中包括電影「盛夏光年」劇照...

基隆市府規畫4年4400萬 汰換課桌椅

基隆市國高中小的課桌椅多數使用逾10年，不少老舊或損壞，市府規畫分4年投入4400萬元逐年汰換，全面更新2萬3300組課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。