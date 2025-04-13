基隆百福公園兒童遊戲場變身 赤蛙為主題增設多款遊具

基隆市百福公園第2期整修工程，因未能爭取到中央補助難以執行。市府考量地方需求，今年將先整建公園內的公園兒童遊戲場，設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具，後續將再建置親水公園，並納入基隆捷運設站，打造全市旗艦型特色公園。

基市府在2021年前市長林右昌任內，提出「百福公園再生計畫」，當年起向內政部國土署提案爭取補助的，分階段改善公園環境，2022年辦理百福公園第1期休憩廣場整修工程，並接續申請第2期補助，計畫辦理公園的整體規劃及整建工程。國土署指市府依道路生活圈補助計畫申請，不符合公園補助規定，去年通知不補助。

百福公園原有的兒童遊具，因不符合規範已拆除，原址目前空盪盪。市府都市發展處長謝孝昆今天說，考量地方需求，已先行改善公園內籃球場、木棧道圍籬及照明，去年另就兒童遊戲場域向國土署申請到補助款，設置赤蛙造型溜滑梯及兒童遊具設施，總經費約620萬元，預計5月開工，9月底完工。

市府日前舉辦百福公園兒童遊戲場環境設施改善計畫說明會，七堵區選出的市議員楊秀玉、蔡旺璉、張耿輝和曾怡芳等地方人士出席。

統包工程業者簡報指出，遊戲場設計構想主題是「百福荷塘蛙躍水岸遊戲場」，設置赤蛙高塔組、赤蛙礫石互動桌、大轉杯、遊戲板、多人秋千、跳跳床等遊具。從生態池延伸的步道，會彩繪貢德氏赤蛙與四班細蟌的生命周期，讓公園增添教育意義。

曾怡芳促請市府慎選遊具材質，例如大轉杯遊具可能出現超載、超齡使用等情況，要盡量降低故障率。天然礫石區管理也不容易，福一街、百二街口的公園曾因鋪設礫石造成環境髒亂，設計單位應提出維護對策。