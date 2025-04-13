電影「盛夏光年」劇照拍攝地恐遭拆 引起花蓮鄉親反彈

花蓮縣新城鄉博愛路土地徵收18年後，鄉公所近期規畫拓寬至15公尺，要拆除路邊占用國有地建築，其中包括電影「盛夏光年」劇照拍攝地點「新城照相館」，引起地方反彈，因預算未通過喊卡。有縣議員建議，可透過都市計畫把道路變更為鄉道，不必拓寬拆屋，鄉公所表示將再研議。

新城鄉新城村博愛路上的新城老街，不但有遊客喜愛的佳興冰菓店，還有台灣青春同志電影「盛夏光年」電影海報拍攝地點新城照相館，更是一間超過140歲老屋，年代久遠的日式木門滿是歷史痕跡，吸引許多觀光客。

不過都市計畫早在1979年，公告博愛路要拓寬為15公尺，1984年完成道路用地分割，2007年起徵收及價購沿線土地並地下化電桿後，鄉公所遲未拓寬道路，遭內政部檢討。公所考量新城老街假日人車多，響應中央人行安全政策，去年底向內政部爭取1980萬元經費，預計設置人行道，並將道路拓寬成15公尺。

道路拓寬工程需將博愛路上68筆占用國有地建築拆除，包含知名景點「新城照相館」，地方除了擔心觀光亮點被拆除，衝擊老街商家生計，也擔憂增設人行道，車輛往周遭小巷停靠，影響住戶出入，許多居民反對拓寬拆除。

鄉長何禮臺表示，目前人行道計畫預算經鄉代會、縣議會審查後未通過，工程確定無法執行，經費將退回中央，公所建議中央將人行道設置在嘉新村。

鄉公所建設課長歐陽金福指出，中央檢討博愛路國有土地遭占用，公所依「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」第3條第2項走司法途徑，由法院調解占用戶問題，不會主動拆除占用建築。