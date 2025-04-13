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基隆市府規畫4年4400萬 汰換課桌椅

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
新課桌椅以符合人體工學理念設計。圖／教育處提供
新課桌椅以符合人體工學理念設計。圖／教育處提供

基隆市國高中小的課桌椅多數使用逾10年，不少老舊或損壞，市府規畫分4年投入4400萬元逐年汰換，全面更新2萬3300組課桌椅。高中部分由學生以符合人體工學理念設計，桌面加寬、桌腳可調整高度。學生說，坐起來很舒適。

有學生反映，學校課桌椅很老舊，桌面坑坑洞洞、畫了很多圖案，有的甚至桌腳不穩桌面不平，上課時會受影響，坐起來也不舒服。

教育處表示，去年起分期推動課桌椅汰舊換新，4年將投入4400萬元，更新2萬3300組課桌椅。國中小到今年已更換1萬4296組，預計後年更新完成，高中今年會汰換完畢。

高中課桌椅則以「我的課桌椅我作主」推動，市長謝國樑邀請高中學生到市府參與設計討論，傾聽學生第一線使用的想法與建議。學生寫上許願卡，從顏色、材質、功能、設計等面向，提出自己喜歡的課桌椅樣式建議設計完成。

教育處表示，有學生反映以前坐起來很硬，屁股不舒服，最後採用符合人體工學設計，桌面加寬、桌腳可調整高度，椅子選用透氣材質並配有軟墊，大幅提升舒適度與實用性。

市長謝國樑表示，課桌椅汰換不僅有助學生養成良好坐姿習慣，也讓教室環境更加明亮整潔，透過優化硬體設施提升學習效率。教育處長徐嬿立說，汰換下來的課桌椅會再利用，資源循環。

謝國樑

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基隆課桌椅4年4400萬元全面更新 高中人體工學學生設計

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