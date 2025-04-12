花蓮縣府獲補助汰換老舊交通車 學子安心上學

花蓮縣偏鄉地區交通不方便，37所學校設有交通車接送學生上下學，其中有5輛交通車車齡將達法定使用年限，花蓮縣府爭取中央經費，斥資新台幣3000多萬元購置交通車。

花蓮縣政府教育處指出，全縣共37部交通車分配在37所學校載送學生，其中秀林國中、新城國中、東里國中、富里國中及太巴塱國小等5校，5輛交通車將屆法定使用年限，且座位及設施老舊需要汰換。

花蓮縣教育處長翁書敏說，交通車按學校人數不同，分配9人座、22人座及40人座車輛，免費載送需要的學生上下學，減輕家長的負擔，國小交通車使用年限為10年、國中年限15年。

花蓮縣府向教育部爭取經費，獲中央補助1400萬餘元，由縣預算自籌1800萬餘元，共計花費3200萬餘元購置新交通車，協助學校在今年陸續汰換，提供學生安全的通學環境。