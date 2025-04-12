快訊

習近平玩真的？BBC分析大陸連日搬出大咖 關稅戰絕不讓步

川普大打關稅戰 卓榮泰曝台美昨晚交涉結果

花蓮縣府獲補助汰換老舊交通車 學子安心上學

中央社／ 花蓮縣12日電

花蓮縣偏鄉地區交通不方便，37所學校設有交通車接送學生上下學，其中有5輛交通車車齡將達法定使用年限，花蓮縣府爭取中央經費，斥資新台幣3000多萬元購置交通車。

花蓮縣政府教育處指出，全縣共37部交通車分配在37所學校載送學生，其中秀林國中、新城國中、東里國中、富里國中及太巴塱國小等5校，5輛交通車將屆法定使用年限，且座位及設施老舊需要汰換。

花蓮縣教育處長翁書敏說，交通車按學校人數不同，分配9人座、22人座及40人座車輛，免費載送需要的學生上下學，減輕家長的負擔，國小交通車使用年限為10年、國中年限15年。

花蓮縣府向教育部爭取經費，獲中央補助1400萬餘元，由縣預算自籌1800萬餘元，共計花費3200萬餘元購置新交通車，協助學校在今年陸續汰換，提供學生安全的通學環境。

偏鄉 台幣 花蓮縣政府

延伸閱讀

罷傅案 沈伯洋偕民進黨中央幹部花蓮掃街衝連署

基隆課桌椅4年4400萬元全面更新 高中人體工學學生設計

HVL／彰化體育館地板竟塌陷！高中排球甲級決賽今公告延賽

保障女性癌友生育權 花蓮縣府補助凍卵最高6萬元

相關新聞

花蓮西瓜寒害 持續觀察

開春以後天氣忽冷忽熱，一直到上月下旬還有強烈大陸冷氣團報到，花蓮西瓜農反映瓜苗被凍傷，必須換苗，且可能成長不平均，產季延...

基隆港老舊碼頭換新貌 西33、東19碼頭改建工程啟動

基隆港近年來計畫性逐步辦理老舊碼頭改建工程，其中西33碼頭及東19碼頭改建工程3月決標，6月將陸續啟動，增益碼頭安全及營...

蘭陽星空賞螢季15日開跑 宜蘭縣府攜手業者推生態導覽

賞螢季節已開始，宜蘭縣政府攜手休閒農業發展協會、休閒農場及店家，15日起推出「2025蘭陽星空賞螢季」，有賞螢導覽，也設...

花蓮西瓜受寒害瓜苗受損 農政單位勘災

開春以後天氣忽冷忽熱，一直到上月下旬還有強烈大陸冷氣團報到，花蓮西瓜農反映瓜苗被凍傷，必須換苗，且可能成長不平均，產季延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。