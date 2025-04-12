花蓮縣府獲補助汰換老舊交通車 學子安心上學
花蓮縣偏鄉地區交通不方便，37所學校設有交通車接送學生上下學，其中有5輛交通車車齡將達法定使用年限，花蓮縣府爭取中央經費，斥資新台幣3000多萬元購置交通車。
花蓮縣政府教育處指出，全縣共37部交通車分配在37所學校載送學生，其中秀林國中、新城國中、東里國中、富里國中及太巴塱國小等5校，5輛交通車將屆法定使用年限，且座位及設施老舊需要汰換。
花蓮縣教育處長翁書敏說，交通車按學校人數不同，分配9人座、22人座及40人座車輛，免費載送需要的學生上下學，減輕家長的負擔，國小交通車使用年限為10年、國中年限15年。
花蓮縣府向教育部爭取經費，獲中央補助1400萬餘元，由縣預算自籌1800萬餘元，共計花費3200萬餘元購置新交通車，協助學校在今年陸續汰換，提供學生安全的通學環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言