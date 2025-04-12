花蓮西瓜寒害 持續觀察

開春以後天氣忽冷忽熱，一直到上月下旬還有強烈大陸冷氣團報到，花蓮西瓜農反映瓜苗被凍傷，必須換苗，且可能成長不平均，產季延遲；縣府昨會同農政單位勘災，結果顯示未達農業天然災害救助辦法的啟動標準，請公所持續觀察。

縣府農業處長陳淑雯及農糧署東區分署、花蓮農改場昨走訪壽豐、鳳林共4處西瓜田，確認寒害情況，林姓西瓜農在東華大橋下種植超過10甲西瓜田，其中差不多3成瓜苗受影響，換苗提高成本，且這一陣子忽冷忽熱，瓜苗雖然看起來綠綠的，但有的長、有的短，生長時間不平均，也可能影響結果率，還在觀察影響程度。

陪同勘災縣議員林則葹說，陸續接獲農民反映，從西部買來瓜苗時已受損，生長過程又因持續一段時間的低溫影響，造成寒害，憂心品質受影響，或者有裂果等遲發性的災害，盼相關單位評估是否後續會有遲發性的影響。

農業處長陳淑雯說，西瓜是花蓮大宗農產品，接到瓜農反映後，會同東分署、農改場，組成三方勘災小組，實地確認生長情形，包括是不是有生長點異常、側芽是否異常，若後續受災面積超過2成以上，會協助申請天然災害救助。