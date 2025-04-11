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基隆港老舊碼頭換新貌 西33、東19碼頭改建工程啟動
基隆港近年來計畫性逐步辦理老舊碼頭改建工程，其中西33碼頭及東19碼頭改建工程3月決標，6月將陸續啟動，增益碼頭安全及營運需求，讓老舊碼頭展現新風貌。
基隆港務分公司每年例行性巡檢港區構造物，確認各項設施安全性，109年起新增「基隆港既有碼頭結構安全分析及補強評估」業務，將基隆港56座碼頭依設計及使用年限分類，每年定期檢測評估數座碼頭以確認各碼頭使用安全性。
110年針對較具風險且使用年限超過45年的西33碼頭及基隆港東19碼頭評估結構安全後，發現有局部受損及耐震能力不足風險，綜合各項因素決定改建。
西33碼頭及東19碼頭原為RC樁棧橋式碼頭，規畫改建為鋼管樁棧橋式碼頭，其中西33碼頭水深維持-11.5米，東19碼頭水深自-9米改為-10米，並延長該兩座碼頭之船席靠泊長度，西33碼頭可達150米，東19碼頭可達210米，可達成「增加港區靜穩度」、「增加船席調度營運」及「船舶航線使用」等效益。
基隆港已完成西27、西6碼頭改建工程、東16碼頭整修工程，目前正進行東5碼頭改建，西33、東19碼頭改建工程，將於6月陸續啟動。
基隆港務分公司說，這項工程除考量碼頭安全外，亦可增益碼頭使用功能及營運效益。基隆港務分公司持續優化基隆港碼頭設施，煥新碼頭風貌，打造安全舒適的港區環境。
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