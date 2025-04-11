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蘭陽星空賞螢季15日開跑 宜蘭縣府攜手業者推生態導覽

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭有多處賞螢祕境，縣府攜手休閒農業等業者、店家，15日起推出「蘭陽星空賞螢季」，邀遊客到宜蘭來一場獨特的夜間觀光體驗。圖／三富農場提供
宜蘭有多處賞螢祕境，縣府攜手休閒農業等業者、店家，15日起推出「蘭陽星空賞螢季」，邀遊客到宜蘭來一場獨特的夜間觀光體驗。圖／三富農場提供

賞螢季節已開始，宜蘭縣政府攜手休閒農業發展協會、休閒農場及店家，15日起推出「2025蘭陽星空賞螢季」，有賞螢導覽，也設計「賞螢地圖」，指引民眾循螢蹤前往30處賞螢祕境。

縣府表示，宜蘭螢火蟲數量逐年回升，有全台數一數二的賞螢秘境，以及多個致力生態保育與永續發展的特色休閒農場，「蘭陽星空賞螢季」將從4月15日至5月31日登場，今年再次與宜蘭縣休閒農業發展協會、14家休閒農場及休區店家，推出賞螢導覽活動，除了專業解說員帶領，業者也規畫不同遊程，有的結合觀星，有的加入手作體驗，或者結合住宿等，體驗不同的螢光魅力。

今年還有互動抽獎活動，即日起至5月31日，在「宜蘭勁好玩」臉書粉絲專頁參與「2025蘭陽星空賞螢季．螢河點點」賞螢地圖貼文互動，就有機會獲得住宿券、農場體驗券及賞螢好禮。

代理縣長林茂盛邀請遊客到宜蘭，白天可以玩綠博、賞桐花、品嘗當季的黑鮪魚，晚上再加入賞螢導覽，來一場特色的夜間觀光體驗。

縣府表示， 為了推動無汙染的永續旅遊，宜蘭積極打造獨特的夜間觀光體驗， 「螢河點點」導覽活動需提前預約，可參考賞螢地圖預約專線，活動官網firefly.yilanmr.org.tw，另也將持續推廣蘭陽星空銀河的壯麗景致。

宜蘭有多處賞螢祕境，縣府攜手休閒農業等業者、店家，今天宣布15日起推出「蘭陽星空賞螢季」活動。圖／縣府提供
宜蘭有多處賞螢祕境，縣府攜手休閒農業等業者、店家，今天宣布15日起推出「蘭陽星空賞螢季」活動。圖／縣府提供
宜蘭有多處賞螢祕境，縣府攜手休閒農業等業者、店家，15日起推出「蘭陽星空賞螢季」，邀遊客到宜蘭來一場獨特的夜間觀光體驗。圖／頭城農場提供
宜蘭有多處賞螢祕境，縣府攜手休閒農業等業者、店家，15日起推出「蘭陽星空賞螢季」，邀遊客到宜蘭來一場獨特的夜間觀光體驗。圖／頭城農場提供

地圖 宜蘭 賞螢

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