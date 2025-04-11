花蓮港奇萊鼻景觀大道將完工 設有陸蟹生態廊道
台灣港務公司開闢花蓮港奇萊鼻海岸景觀廊帶道路，串連花蓮港區至南北濱公園等景區，總長860公尺，道路下方保留生態廊道，引導陸蟹通過，工程已接近完工。
花蓮港務分公司指出，奇萊鼻海岸景觀廊帶道路南起自港濱路，北至奇萊鼻海岸景觀廊帶港區界線，總長860公尺、寬度12公尺，工程總經費約新台幣9700萬元。
花蓮港務分公司指出，新闢道路兼具生態及綠化，道路兩側種植台灣海棗與瓊崖海棠等防風、耐鹽等原生樹種，道路下方保留多處生態廊道出口引導陸蟹進入，並設有陸蟹生態解說牌。
奇萊鼻景觀大道往南串聯海洋資源博物館預定地、花蓮觀光漁港及花蓮港觀光遊憩碼頭，可延伸南北濱公園，往北串聯奇萊鼻燈塔、四八高地及七星潭風景區等景點。
花蓮港務分公司指出，工程已接近完工，待供電、道路號誌標示等作業完成後，將邀集花蓮縣府、花蓮縣警局等單位會勘，確認交通相關設施及夜間照明符合法規後，另行公告通車時間。
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