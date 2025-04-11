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保障女性癌友生育權 花蓮縣府補助凍卵最高6萬元

中央社／ 花蓮縣11日電

花蓮縣府擴大凍卵補助，即日起設籍花蓮縣6個月以上、45歲以下有生育意願的女性癌友，接受醫療性凍卵，最高補助新台幣6萬元。

花蓮縣長徐榛蔚指出，近年癌症有年輕化趨勢，為支持有意願生育的女性癌友，推出凍卵補助計畫，幫助育齡階段罹癌女性保存健康的生殖細胞。

凍卵補助計畫對象為設籍花蓮縣6個月以上、45歲（含）以下，預計經化學治療或骨盆腔放射治療後，會影響生育功能的罹癌女性，經專科醫師評估符合資格，可至國民健康署許可的人工生殖機構執行醫療性凍卵，每人最高補助6萬元。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，凍卵療程約2至3週，包含評估、誘導排卵、追蹤卵泡成熟度等，將卵子儲存在極低溫的液態氮桶中，未來生育可解凍預存的卵子，透過試管嬰兒或人工授精療程進行受孕。

花蓮縣府今天舉行推廣記者會，說明「育齡婦女醫療性凍卵」及「嬰兒口服輪狀病毒疫苗」補助，5月1日起出生的嬰兒，可在合約院所接受2劑型或3劑型口服輪狀病毒疫苗，每名嬰兒可獲最高2000元補助，疫苗經費由中央花東基金補助。

凍卵 花蓮 試管嬰兒

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