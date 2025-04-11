國發會攜手台東縣府 打造數位遊牧示範場域

國發會今天舉辦「遊牧台灣 台東啟航」儀式，台東縣長饒慶鈴與日本數位遊牧官民協進會簽署數位遊牧合作意向書，打造台東成為台灣數位遊牧示範場域，深化國際夥伴關係。

國家發展委員會今天在台東市寶桑町北町舉辦「遊牧台灣 台東啟航」儀式，國發會副主委詹方冠、饒慶鈴、民進黨籍立法委員陳瑩，及日、韓等政府官員、國內外數位遊牧團體等代表出席。

詹方冠致詞時表示，今天有日本和韓國相關的朋友到台灣，希望大家一起合作讓亞洲成為全世界數位遊牧重鎮，同時也將加強和國際數位遊牧社群合作，讓全世界數位遊人都有機會了解台灣，並吸引這些人到台灣。

饒慶鈴表示，台東自110年起積極與全球數位遊牧者連結，透過邀訪與在地體驗，成功吸引許多遊牧者多次回訪；112年啟動數位遊牧TTNomad平台，至今累積超過120名遊牧者註冊，提供在地資源資訊，促進遊牧者與在地產業交流。

她說，在此基礎上，台東獲國發會擇定為數位遊牧元年示範場域，成為台灣推動數位遊牧的重要據點，也在台東大學台東校區設置服務據點，提供生活協助與英語諮詢服務，提升數位遊牧友善環境。

啟航儀式中特別頒發全台首批「數位遊牧友善標章」給符合數位遊牧需求的台東商家，標章未來也將擴展至其他行業，打造完整的友善生活圈。

同時，台東縣政府也與日本數位遊牧官民協進會簽署合作備忘錄，將共同推動數位遊牧計畫，透過行銷合作、經驗交流與人才共享，建立台日數位遊牧人才巡迴機制，促進國際數位遊牧者的流動與交流。

台東縣政府表示，為讓數位遊牧者深入體驗台東之美，特別安排明天舉辦台東踩點之旅，以沉浸式體驗方式帶領遊牧者探索自然美景與文化底蘊，期盼吸引更多國內外人士選擇台東作為工作與生活基地。