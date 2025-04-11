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國發會攜手台東縣府 打造數位遊牧示範場域

中央社／ 台東縣11日電

國發會今天舉辦「遊牧台灣 台東啟航」儀式，台東縣長饒慶鈴日本數位遊牧官民協進會簽署數位遊牧合作意向書，打造台東成為台灣數位遊牧示範場域，深化國際夥伴關係。

國家發展委員會今天在台東市寶桑町北町舉辦「遊牧台灣 台東啟航」儀式，國發會副主委詹方冠、饒慶鈴、民進黨籍立法委員陳瑩，及日、韓等政府官員、國內外數位遊牧團體等代表出席。

詹方冠致詞時表示，今天有日本和韓國相關的朋友到台灣，希望大家一起合作讓亞洲成為全世界數位遊牧重鎮，同時也將加強和國際數位遊牧社群合作，讓全世界數位遊人都有機會了解台灣，並吸引這些人到台灣。

饒慶鈴表示，台東自110年起積極與全球數位遊牧者連結，透過邀訪與在地體驗，成功吸引許多遊牧者多次回訪；112年啟動數位遊牧TTNomad平台，至今累積超過120名遊牧者註冊，提供在地資源資訊，促進遊牧者與在地產業交流。

她說，在此基礎上，台東獲國發會擇定為數位遊牧元年示範場域，成為台灣推動數位遊牧的重要據點，也在台東大學台東校區設置服務據點，提供生活協助與英語諮詢服務，提升數位遊牧友善環境。

啟航儀式中特別頒發全台首批「數位遊牧友善標章」給符合數位遊牧需求的台東商家，標章未來也將擴展至其他行業，打造完整的友善生活圈。

同時，台東縣政府也與日本數位遊牧官民協進會簽署合作備忘錄，將共同推動數位遊牧計畫，透過行銷合作、經驗交流與人才共享，建立台日數位遊牧人才巡迴機制，促進國際數位遊牧者的流動與交流。

台東縣政府表示，為讓數位遊牧者深入體驗台東之美，特別安排明天舉辦台東踩點之旅，以沉浸式體驗方式帶領遊牧者探索自然美景與文化底蘊，期盼吸引更多國內外人士選擇台東作為工作與生活基地。

日本 饒慶鈴

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