花蓮西瓜受寒害3成瓜苗受損 農政單位勘災

開春以後天氣忽冷忽熱，一直到上月下旬還有強烈大陸冷氣團報到，花蓮西瓜農反映瓜苗被凍傷，必須換苗，且可能成長不平均，產季延遲；縣府今天會同農政單位勘災，若受災面積超過2成，會協助申請天然災害救助。

縣府農業處長陳淑雯及農糧署東區分署、花蓮農改場今天走訪壽豐、鳳林共4處西瓜田，確認寒害影響情況。林姓西瓜農在東華大橋下種植超過10甲西瓜田，其中差不多3成瓜苗受影響，換苗提高成本，且這一陣子忽冷忽熱，瓜苗雖然看起來綠綠的，但有的長、有的短，生長時間不平均，也可以能影響結果率，還在觀察影響程度。

陪同勘災縣議員林則葹說，陸續接獲農民反映，從西部買來瓜苗時已經受損，生長過程又因為持續一段時間的低溫影響，造成寒害，憂心品質受影響，或者有裂果等遲發性的災害，盼相關單位評估是否有可能後續會有遲發性的影響。