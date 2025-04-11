女大生工讀扛家計 父後事靠善團送暖

某國立大學姜姓女學生自幼與父親相依為命，父親5年前中風後引發失智症，後來車禍臥床送安養中心，她透過以工代賑及工讀，負擔生活費及父親龐大安養費用，社會處協助代墊40萬元。近日姜父過世，喪葬費無著，愛心團體得知後捐助6萬元，助她度過難關。

市議員陳宜表示，姜姓女大生的父母離異，她念大學夜間部，白天打工幫助家計。父親5年前因中風導致失智，生活逐漸無法自理，去年更因車禍受傷臥床，她獨力生活又要照顧父親，處境艱難。

因陳父未滿60歲，無法申請基隆市民入住獲理之家資格，姜父生前是入住彰化的護理之家安置，姜姓女大生無力負擔高昂的護理之家費用，基隆市社會處已協助代墊40萬。

姜姓女學生說，平時邊工作邊讀書，要負責父親的安養費、房租及兼顧學業，蠟燭多頭燒，很感謝同學、議員和善心團體協助，「我現在還是學生，能賺的收入有限，等我畢業有能力了，一定償還代墊款，也要回報大家的恩情。」

姜女孝心感人，近日姜父病逝，喪葬費用讓她的經濟雪上加霜。基隆市政府提供2萬元喪葬補助，剩餘費用是向朋友借款。

無極開恩宮慈善會接獲陳宜轉介後，對姜女照顧父親的孝心相當感動，補助喪葬費用6萬元，幫忙她度過難關。