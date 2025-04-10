基隆女中蔬果候車亭啟用 有如水果攤還有擬真水果裝飾

基隆公車站牌又有新亮點，第8座公私協力基隆女中「蔬果」候車亭今天啟用，以自然與健康的融合為題，融合波蜜品牌蔬果攤設計，注入繽紛水果元素，打造趣味又吸睛的公車站。

候車亭外觀設計充滿巧思，市府也針對功能性優化，協助重新鋪設地坪，改善地面安全性，候車亭內部改善照明環境，可提升夜間候車的明亮度與安全感，並更換座椅材質，民眾坐起來更為舒適。

不過，有人擔心「水果蔬菜會不會被拿光」，公車處長鄭永陽提醒市民共同維護候車亭整潔與美觀，避免損壞設施。

揭幕儀式由基隆市副市長邱佩琳及波蜜公司副董事長楊國禎等人啟用，基隆女中跆拳道校隊進行品勢表演。

邱佩琳說，此次候車亭以「自然與健康的融合」為主題設計，靈感源自波蜜果菜汁的品牌形象，使用大量水果元素與繽紛色彩，打造出宛如水果攤的創意視覺，現場更擺放擬真水果裝飾，提升整體空間的趣味與互動感，成為市民通勤時的全新亮點。

波蜜候車亭認養計畫自去年6月啟動，期間歷經修改，為力求將品牌理念與基隆的城市特色融合。今天多名議員出席，陳宜說，公車亭很明亮，又有很多水果，民眾可以來打卡。

邱佩琳說，市府與攜手打造的多處候車亭都成為城市亮點，各區議員都請她爭取更新候車亭，接下來包括港務公司、毅太企業捐贈候車亭的計畫都在進行中，也希望讓更多人知道，基隆有這麼多可愛、像家一樣的候車亭。