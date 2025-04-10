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財劃法修正衝擊計畫型補助款 饒慶鈴要團隊提早因應

中央社／ 台東縣10日電

立法院通過修正財劃法，台東縣長饒慶鈴評估中央恐凍結對地方的計畫型補助款約50%，指示團隊須提早因應，評估計畫型案件是否繼續執行。

台東縣政府今天擴大舉行主管會報，饒慶鈴在會議中憂心提到，面對立法院「財劃法」修正通過後，中央恐凍結50%地方補助款，各單位須盡早因應，並評估計畫型案件執行成效；不過，針對弱勢族群福利政策、育兒津貼等補助款，縣府仍將會全額負擔。

她說，感謝縣府團隊過去努力下，獲得不少工作執行計畫及經費補助，有許多可說是好不容易爭取來的預算；不過，日前在立法院「財劃法」修正通過後，行政院宣布，將凍結50%地方補助款，引發各縣市政府反彈，團隊也應盡早做因應，必須加以盤點，並提出對策與後續作法。

饒慶鈴表示，對於弱勢族群福利政策、育兒津貼等補助款款項，縣府將全額負擔保障縣民權益；另外，針對中央對地方政府計畫型補助款案件，縣府將會進行審慎考慮與評估，後續是否要再繼續辦理或執行，希望讓每一筆預算都用在刀口上，相信台東會走出屬於自己的路。

台東縣政府秘書長盧協昌事後接受中央社記者訪問表示，最近的確有看到中央對地方計畫型補助減少約50%現象，但有些沒有，因此只能說減少約50%經費，無法精算正確經費，往年中央對台東縣計畫型補助經費約新台幣60億元。

育兒津貼 補助款

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