花蓮縣社宅3處發包動工 吉安、玉里等4處規劃中

內政部國土管理署在花蓮推動只租不售社會住宅，目前已有3處發包動工，提供1至3房型類型，共超過900戶；另外，有花蓮市、吉安鄉及玉里鎮共4處則規劃中。

國家住宅及都市更新中心指出，花蓮已動工的2件社會住宅都位於花蓮市人口密集的美崙地區，「中美好室」提供126戶，預計民國115年完工；「美崙安居」為地上13層、地下2層建築，是花蓮社宅最大案，提供425戶，預計116年完工。

位在吉安鄉的「北昌安居」，是花蓮公教會館（國統飯店）舊址，去年底統包工程發包後，正在辦理設計規劃，預計118年完工，可提供372戶住宅單位。

住都中心指出，已經動工的中美好室、美崙安居不受0403地震影響，工程都在進度內甚至超前，應該都可在預定期程內完工。

住都中心指出，花蓮市、吉安鄉還有榮正好室、仁禮安居、南埔安居3案規劃中。

位在花蓮南區的玉里鎮公所，向國有財產署北區分署花蓮辦事處爭取將一處由軍事營區變更成住宅區的用地興建社宅；住都中心指出，經可行性評估會議，決議選用玉昌段土地興辦社宅，待公所提供相關建設計畫資料後，進入先期規劃。