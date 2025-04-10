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社安網考核全國第一 台東縣獲增補助856萬元

中央社／ 台東縣10日電

台東縣政府113年度「強化社會安全網績效考核」獲96.92高分，奪全國第1名。縣府表示，衛生福利部的補助將增5%，估新增新台幣856萬元預算，進一步提升縣內社會福利資源。

台東縣政府今天下午舉辦113年度第2次擴大主管會議暨縣務會議，會議中台東縣政府秘書長盧協昌、社會處長陳淑蘭獻獎給台東縣縣長饒慶鈴

饒慶鈴表示，這次考核成績的優異，不僅反映縣府的積極作為，也展現各相關單位的密切合作與努力。強化社會安全網績效考核自111年度起辦理，台東縣政府當年度獲非6都全國第4名，112年獲得全國第3名，在113年度考核更進一步獲得全國第1名佳績。

台東縣政府社會處長陳淑蘭致詞時提到，縣府社會福利政策積極推動「全齡照顧」、「全人照顧」及「全能照顧」3大核心策略，建構完整的社福體系。其中「全齡照顧」策略，縣府推動公私托嬰收費一致政策，加強布建兒少家庭福利館與樂齡社福大樓，確保不同年齡層的福利需求得到滿足。

「全人照顧」策略，推行弱勢投保團體微型保險、行動式遊民沐浴關懷服務，以及創新推出「自然醒慢活祭」身心靈產業計畫。「全能照顧」策略中，縣府擴增社區照顧關懷據點，鼓勵設立代間親子角，推動青銀共融與共學計畫，並利用智慧科技加強獨居長者的安全守護。

台東 績效 饒慶鈴

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