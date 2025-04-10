台東山里舊鐵道擁觀光潛力 交通部允規劃打造旅遊新亮點

台東卑南鄉山里舊鐵道，2021年入選交通部觀光經典小鎮，但觀光發展遲滯；立委莊瑞雄籲交通部啟動整體規劃帶動觀光，交通部允整合地方資源，打造永續旅遊新亮點。

民進黨立委莊瑞雄國會辦公室今天告訴中央社記者表示，昨日莊瑞雄在立法院交通委員會質詢指出，災後的花東觀光急須轉型升級，「山里舊鐵道」具備文化、生態與地方歷史潛力，呼籲交通部提出具體替代方案、啟動整體規劃。

交通部長陳世凱當場承諾，今年就會啟動山里觀光發展規劃，並由觀光署與台鐵共同合作，整合地方資源，打造永續旅遊新亮點。

國會辦公室透過群組訊息表示，莊瑞雄指出，花東地區去年遭逢強震與颱風侵襲，重創觀光景點，地方業者苦撐至今，亟需具體政策支持；雖然交通部先前針對延長住宿補貼有所因應，但補助終究只是止血，無法從根本改善觀光體質，中央應主動規劃、打造具特色新景點，讓地方有真正走下去的機會。

莊瑞雄表示，山里舊鐵道擁有舊車站、隧道群、原住民文化及自然景觀，2021年即入選交通部觀光經典小鎮，地方多年來持續推動活化，卻苦無資源對接；他指出，雖然部分隧道因地質敏感、蝙蝠棲息等因素不宜再開發，但中央應以更積極態度提出替代方案，如設置鐵馬驛站、整修主街道、設計導覽路線，創造低碳、在地、永續旅遊模式。

莊瑞雄國會辦公室表示，陳世凱承諾，今年即啟動山里地區初步規劃作業，並責成觀光署與台鐵攜手合作，全力推動山里觀光路線整體轉型；即使隧道本體不進一步開發，也應讓整體觀光價值被重新包裝與展現。