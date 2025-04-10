台東7月城鎮韌性（防空）演習 防空避難設施全面更新
台東縣7月將辦理「2025城鎮韌性（防空）演習」，縣警局為提高民眾的應變能力，更新防空疏散避難設施的標誌和指引，同時官網以及 TTPush 縣民服務 APP 查詢最近的避難處，以便在突發狀況下使用。縣警察局民防管制中心公布全縣共計314處防空避難所，可容納逾17萬人。
縣警局表示，城鎮韌性(防空)演習於7月18日上午10點至11時30分止實施；演習分成兩個階段，第一階段模擬警報傳遞、疏散避難以及交通管制，讓民眾熟悉應急流程；第二階段則側重於救災，包括災民轉移收容、傷患醫療處理和災害搶救等。
隨著台海局勢發展關係緊張，加上天災威脅，今年度「萬安」、「民安」已重新整合為「2025城鎮韌性演習」，預計在全國11個縣市舉行，其中台東縣於7月辦理，縣警局配合演習，近期建置防空避難專區，也全面更新避難處所牌示，讓民眾可透過資訊就近避難。
縣警局表示，局裡全球資訊官網設置「防空疏散專區」，裡面資訊有4個轄區分局所列管的防空避位置及容納數，民眾只要點擊開來，就知道往哪裡躲起來；另民眾除可透過「警政服務APP」外 ，TTPush縣民服務APP也可查詢最近的避難處，全縣共計314處防空避難所，可容納逾17萬人。
軍事專家指出，無論是飛彈襲擊或軍機轟炸，首先要知道軍事戰爭一定是有計畫、有目標的攻擊，因此，軍事設施、交通、通訊及政府公家場所，都是被癱瘓的重點，最安全的地方除規畫的防空避難場所，大排水溝、山區也是可以避難，排水溝功效如同壕溝一樣，可以防止身體暴露在外，減少被流彈或破片擊中，而山區裡，因有樹林阻擋，除了不易被發現，也是最不會被濫炸區域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言