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台東7月城鎮韌性（防空）演習 防空避難設施全面更新

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣7月將辦理「2025城鎮韌性（防空）演習」，縣警局為提高民眾的應變能力，更新防空疏散避難設施的標誌和指引。記者尤聰光／攝影
台東縣7月將辦理「2025城鎮韌性（防空）演習」，縣警局為提高民眾的應變能力，更新防空疏散避難設施的標誌和指引。記者尤聰光／攝影

台東縣7月將辦理「2025城鎮韌性（防空）演習」，縣警局為提高民眾的應變能力，更新防空疏散避難設施的標誌和指引，同時官網以及 TTPush 縣民服務 APP 查詢最近的避難處，以便在突發狀況下使用。縣警察局民防管制中心公布全縣共計314處防空避難所，可容納逾17萬人。

縣警局表示，城鎮韌性(防空)演習於7月18日上午10點至11時30分止實施；演習分成兩個階段，第一階段模擬警報傳遞、疏散避難以及交通管制，讓民眾熟悉應急流程；第二階段則側重於救災，包括災民轉移收容、傷患醫療處理和災害搶救等。

隨著台海局勢發展關係緊張，加上天災威脅，今年度「萬安」、「民安」已重新整合為「2025城鎮韌性演習」，預計在全國11個縣市舉行，其中台東縣於7月辦理，縣警局配合演習，近期建置防空避難專區，也全面更新避難處所牌示，讓民眾可透過資訊就近避難。

縣警局表示，局裡全球資訊官網設置「防空疏散專區」，裡面資訊有4個轄區分局所列管的防空避位置及容納數，民眾只要點擊開來，就知道往哪裡躲起來；另民眾除可透過「警政服務APP」外 ，TTPush縣民服務APP也可查詢最近的避難處，全縣共計314處防空避難所，可容納逾17萬人。

軍事專家指出，無論是飛彈襲擊或軍機轟炸，首先要知道軍事戰爭一定是有計畫、有目標的攻擊，因此，軍事設施、交通、通訊及政府公家場所，都是被癱瘓的重點，最安全的地方除規畫的防空避難場所，大排水溝、山區也是可以避難，排水溝功效如同壕溝一樣，可以防止身體暴露在外，減少被流彈或破片擊中，而山區裡，因有樹林阻擋，除了不易被發現，也是最不會被濫炸區域。

台東縣警察局官網以及 TTPush 縣民服務 APP ，可透過手機功能查詢最近的避難處。記者尤聰光／翻攝
台東縣警察局官網以及 TTPush 縣民服務 APP ，可透過手機功能查詢最近的避難處。記者尤聰光／翻攝

台東 排水溝 演習

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