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2025全國第一鮪蘇澳拍賣 重216公斤、總價逾166萬元
蘇澳籍漁船「全昌隆168號」日前捕獲1尾重216公斤黑鮪魚，經鑑定是「全國第一鮪」，今天以每公斤新台幣7700元售出，總價逾166萬元，也宣告今年鮪魚季到來。
每年4到7月是宜蘭縣黑鮪魚魚汛期，黑鮪魚營養價值高、肉質鮮美，一向讓喜愛海鮮老饕趨之若鶩。蘇澳鎮南方澳漁港過去一直是台灣黑鮪魚主要產地之一，素有「北蘇澳、南東港」之稱。
「全昌隆168號」船長林宜俊在2020年就曾在釣魚台附近海域捕獲當年「宜蘭第一鮪」，重約200公斤；本月6日又在台灣東北外海捕獲1尾黑鮪魚活魚，重216公斤，經鑑定後不僅是今年「蘇澳第一鮪」，更是「全國第一鮪」，今天上午在南方澳漁港由宜蘭縣代理縣長林茂盛主持拍賣。
經各個承銷人競標，最後以每公斤7700元售出，總價166萬3200元。
宜蘭縣海洋及漁業發展所指出，2022年南方澳黑鮪魚拍賣量為1897尾，2023年為2240尾，去年拍賣量超過4000尾，期望今年度透過拍賣活動，再創買氣，也宣告今年黑鮪魚季正式展開，歡迎遊客到南方澳品嚐黑鮪魚。
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