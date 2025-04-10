女大生為父扛40萬安養費孝心感人 善心人送暖助喪葬費

就讀某立國立大學姜姓女學生來自單親家庭，自幼與父親相依為命，父親5年前中風後引發失智症，後來車禍臥床送安養中心，她用「以工代賑」及當工讀生負擔生活費及父親龐大安養費用，社會處協助困境代墊40萬元。她孝心感人，近日父去世，無力負擔喪葬費只能向同學借款，愛心團體得知後捐助6萬喪葬費送愛，幫忙她度過難關。

市議員陳宜表示，目前還在念大學的姜姓女大生，自幼與父親相依為命，父母離婚後與母親無再連絡，她念大學夜間部，白天打工，晚上讀書上課。父親5年前因中風導致失智，生活逐漸無法自理，去年更因車禍受傷臥床，她一個人要生活又要照顧父親，處境十分艱難，服務處全力協助，也請善心人士可以伸援手。

因陳父未滿60歲，無法申請基隆市民入住獲理之家的資格，最後只能將父親送往彰化的護理之家安置，她無力負擔高昂的護理之家費用，基隆市社會處已協助代墊40萬。

姜女說，平時一邊工作一邊讀書，要負責父親的安養費、房租及兼顧學業，十分的無助，很感謝同學、議員和善心團體的協助，「我現在還是學生能賺的很有限，等我畢業有能力了，一定償還代墊款及大家的恩情。」

姜女背負40萬父親安養費用，未來要償還，處境艱難，孝心感人，生活十分不容易，近日父親病逝，遺體運回基隆運費2萬元、喪葬費用8萬元，她難以負擔。基隆市政府提供2萬元喪葬補助，剩餘費用都是向朋友借款，經濟壓力沉重。

無極開恩宮慈善會接獲陳宜轉介後，對姜女照顧父親的孝心相當感動，補助喪葬費用6萬元，幫忙她度過難關。