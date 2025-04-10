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台東風電無共識 經長承諾不同意開發

聯合報／ 記者李成蔭張曼蘋／台北報導

風電業者規畫在台東海岸線設置近60座大型風機，引爆地方怒火。國民黨立委黃建賓昨於立法院質詢經濟部長郭智輝時說，台東堅決不同意未經共識的風電開發案破壞環境，並要求主管機關經濟部一定要阻止，郭智輝也正面回應，若地方不同意，中央也不可能同意。

民進黨立委莊瑞雄也表示，該案尚未取得地方共識，更未依法完成相關程序，目前無論在程序、風險評估或社會溝通都漏洞百出，「只要沒有地方共識，就別想貿然強推。」

台東風電開發案引發爭議，長濱鄉親組成自救會表達強烈反對，縣府與黃建賓日前也已表態，絕對不同意未經共識的風電開發案破壞台東環境。黃建賓昨天除當面質詢郭智輝，也邀經濟部能源署、環境部等舉行會議，要求中央絕對不能輕易放行開發。

郭智輝答詢時坦言，除澎湖外，也在探討台灣還有沒有其他地區可以設陸域風電，以及考慮在海外地區、鄰接台灣的地方，有沒有設置陸域風電的場域。

黃建賓指出，有風電業者想在台東長濱、成功、大武、達仁、太麻里海岸線設置近60座大型風機，台東海岸是全國最美麗的海岸線，萬一插滿大型風車，絕美海景將被破壞，更衝擊當地自然生態及文化，而據業者規畫，風機竟有可能設在學校附近，低頻噪音與輻射恐將影響孩子及當地居民。

黃建賓提到，環境部聲明，風電開發案「許可」是由經濟部核發，中央一定要阻止。郭智輝承諾，如果地方不同意，中央也不可能同意，會接受地方意見。

台東 郭智輝 黃建賓

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