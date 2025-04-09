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影／「開蘭第一媽祖」頭城慶元宮 媽祖文化季20日熱鬧登場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
紀念小物繞過香爐，保平安。圖／鎮公所提供
紀念小物繞過香爐，保平安。圖／鎮公所提供

頭城鎮慶元宮是宜蘭縣最古老的媽祖廟，又被稱為「開蘭第一媽祖」，鎮公所舉辦「媽祖文化季」，今天說明活動4月20日登場，當天下午有陣頭遶境巡安，千人共襄盛舉，歡迎民眾鑽轎腳可領取可愛紀念小物；晚上席開百桌，安排媽祖之夜晚會及表揚模範母親，歡慶祈平安。

頭城鎮是位於蘭陽平原最北的開蘭第一城，慶元宮就是民眾口中的「頭城媽祖宮」，位於頭城火車站附近、頭城老街的中心點，是建於清朝時期至今200多年的歷史建築，廟內石柱匾額多為清代所留存，2014年6月30日經宜蘭縣政府公告為縣定古蹟。

鎮公所以開蘭第一媽祖為中心，舉辦「2025頭城大熱鬧‧媽祖文化季」活動，當天下午1時的遶境活動將在媽祖的帶領下，由鎮公所團隊、頭城鎮寺廟及各團體組成遶境隊伍從慶元宮出發，走過開蘭路、纘祥路、青雲路再回到開蘭路，歡迎信眾加入遶境行列，共同祈求媽祖庇佑健康平安。

鎮長蔡文益表示，鎮公所與慶元宮準備可愛又有福氣的紀念小物，包括小令旗、娘傘、小神衣及小神轎，凡是在遶境隊伍中鑽轎腳的民眾可以領取紀念品，數量1500份，送完為止。

「媽祖文化季」是頭城年度大型活動，蔡文益說，媽祖護佑大家，就好像是大家的媽媽，所以鎮公所當天晚上在吉祥夜市辦桌舉辦媽祖之夜，邀集全鎮24個里的模範母親及家屬參與，晚上6時進行頭城鎮模範母親表揚，接著席開百桌福宴，參與媽祖文化季遶境的各寺廟團體呷拜拜，同時也會有金曲歌王歌后藝人表演慶賀。

頭城鎮慶元宮是宜蘭縣最古老的媽祖廟，又被稱為「開蘭第一媽祖」，鎮公所4月20日舉辦「媽祖文化季」，包含遶境巡安與媽祖之夜等熱鬧登場。記者戴永華／攝影
頭城鎮慶元宮是宜蘭縣最古老的媽祖廟，又被稱為「開蘭第一媽祖」，鎮公所4月20日舉辦「媽祖文化季」，包含遶境巡安與媽祖之夜等熱鬧登場。記者戴永華／攝影
「媽祖文化季」紀念小物令旗與娘傘，共1500份，送給鑽轎腳的民眾。 圖／鎮公所提供
「媽祖文化季」紀念小物令旗與娘傘，共1500份，送給鑽轎腳的民眾。 圖／鎮公所提供
頭城鎮慶元宮是宜蘭縣最古老的媽祖廟，又被稱為「開蘭第一媽祖」，鎮公所4月20日舉辦「媽祖文化季」，包含遶境巡安與媽祖之夜等熱鬧登場。記者戴永華／攝影
頭城鎮慶元宮是宜蘭縣最古老的媽祖廟，又被稱為「開蘭第一媽祖」，鎮公所4月20日舉辦「媽祖文化季」，包含遶境巡安與媽祖之夜等熱鬧登場。記者戴永華／攝影
「媽祖文化季」紀念小物，從上到下分別是小神轎、小神衣與令旗，共1500份，要送給鑽轎腳的民眾。 圖／鎮公所提供
「媽祖文化季」紀念小物，從上到下分別是小神轎、小神衣與令旗，共1500份，要送給鑽轎腳的民眾。 圖／鎮公所提供

媽祖 模範母親 遶境

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