影／「開蘭第一媽祖」頭城慶元宮 媽祖文化季20日熱鬧登場

頭城鎮慶元宮是宜蘭縣最古老的媽祖廟，又被稱為「開蘭第一媽祖」，鎮公所舉辦「媽祖文化季」，今天說明活動4月20日登場，當天下午有陣頭遶境巡安，千人共襄盛舉，歡迎民眾鑽轎腳可領取可愛紀念小物；晚上席開百桌，安排媽祖之夜晚會及表揚模範母親，歡慶祈平安。

頭城鎮是位於蘭陽平原最北的開蘭第一城，慶元宮就是民眾口中的「頭城媽祖宮」，位於頭城火車站附近、頭城老街的中心點，是建於清朝時期至今200多年的歷史建築，廟內石柱匾額多為清代所留存，2014年6月30日經宜蘭縣政府公告為縣定古蹟。

鎮公所以開蘭第一媽祖為中心，舉辦「2025頭城大熱鬧‧媽祖文化季」活動，當天下午1時的遶境活動將在媽祖的帶領下，由鎮公所團隊、頭城鎮寺廟及各團體組成遶境隊伍從慶元宮出發，走過開蘭路、纘祥路、青雲路再回到開蘭路，歡迎信眾加入遶境行列，共同祈求媽祖庇佑健康平安。

鎮長蔡文益表示，鎮公所與慶元宮準備可愛又有福氣的紀念小物，包括小令旗、娘傘、小神衣及小神轎，凡是在遶境隊伍中鑽轎腳的民眾可以領取紀念品，數量1500份，送完為止。