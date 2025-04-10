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基隆市公車漏油害騎士摔傷 議員促改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市中心義一路昨天發生市公車大量漏油事件，造成2名騎士摔傷，清潔隊鋪木屑止滑。記者游明煌／攝影
基隆市中心義一路昨天發生市公車大量漏油事件，造成2名騎士摔傷，清潔隊鋪木屑止滑。記者游明煌／攝影

基隆市府前義一路昨天上午出現大量油漬，延伸到信二路等道路，機車紛紛閃避，2名騎士摔傷，其中1人送醫，員警到場處理，清潔隊用木屑吸油止滑，經查是一輛市公車底盤擦撞附近橋面導致漏油，民代要求加強改善。

多名機車騎士昨天上午近7時行經義一路台灣銀行基隆分行前差點摔倒，發現路面出現大量油漬，一路從義一路延伸到信二路上，「直呼太油了，害慘人」，清潔隊員趕緊鋪木屑吸油止滑。

市府公車處長鄭永陽表示，公車司機回報行經富狗橋時疑因路面關係底盤有撞擊，可能因此造成漏油，公車處請環保局協助到各個點清除油漬。如有因油漬造成汽機車損害、民眾受傷會啟用保險機制，可向公車處反映處理。

鄭永陽說，之前也有發生類似情況，可能是因為行駛角度及載客數多時底盤過低，有通知司機在經過橋面時多加小心，避免底盤破損造成油料溢出。

市議員許睿慈指出，富狗橋橋面設計符合低底盤公車行駛標準，是否為駕駛行車角度不當或車速控制不佳所致，應由公車處與工務處共同調查，提出改善措施，避免類似事件重演。

基隆 漏油

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