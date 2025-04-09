基隆國定古蹟槓子寮砲台步道損山坡崩 民代批古蹟在哭泣

基隆市教忠公園通往國定古蹟槓子寮砲台步道，年久失修加上近年颱風大雨沖刷，議員韓世昱今會同相關單位前往會勘，實際走一趙，批步道階梯多處受損，山坡崩塌讓一級古蹟哭泣，要求盡速整修復。市府文觀局表示，會先簡易修繕，但崩塌等回題要報文化部相關單位後才能處理。

韓世昱接獲民眾投訴，教忠公園通往國定古蹟槓子寮砲台步道、山坡破損不堪，甚至山壁崩塌十分危險，年久失修，民眾爬山非常危險，一不小心就會摔傷。

韓世昱今天與文觀化局、信義區公所、孝忠里長林崇道等人，至教忠公園通往國定古蹟槓子寮砲台步道會勘，親自走一趙，發現美麗的登山步道因為年久失修加上颱風大雨沖刷，步道階梯多處毀損，多處樹木枯死倒塌影響通行，到處是垃圾。

韓世昱表示，「槓子寮國家一級古蹟在哭泣」，他看到多處崩塌造成山溝被土石覆蓋，無法正常排水且出現疑似走山嚴重裂痕，非常難過及遺憾觀光廊帶然變成這副景象。這條步道與海科館龍崗步道均是通往槓子寮國家古蹟必經的步道，是發展觀光非常重要動脈，文化局應痛加檢討改進，不可放任觀光景點步道變成宛如處處髒亂的荒山野嶺且危機處處，否則將不排除追究相關機關及人員應負責任。