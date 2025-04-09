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宜蘭金岳國小校長遴選引爭議 縣府增訂規則

中央社／ 宜蘭縣9日電

宜蘭縣金岳國小校長施麗霞去年爭取連任審查未通過，之後卻通過同校「新任」校長審議，引發爭議。

縣府今天表示，已增訂遴選簡章，明訂現職校長若未獲遴選委員會同意，不得再參加原校新任校長遴選

施麗霞在去年爭取連任審查未通過，14天後卻通過同校「新任」校長審議，成為宜蘭史上「同校連任失利、新任成功」的首例。因後續任期計算引起爭議，宜蘭縣教師職業工會曾批縣府大開「萬年校長捷徑」，遴選制度出問題。

教育部去年5月曾表示，將檢視宜蘭縣有關校長遴選的相關程序與規範，以釐清此案妥適性。

宜蘭縣教育處今天表示，今年已增訂校長遴選簡章，明訂現職校長若未獲遴選委員會同意，不得再參加原校新任校長遴選，希望日後符合公平正義性。

宜蘭 校長遴選 職業工會

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