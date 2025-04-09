基隆市中心7路段整頓違停、行人違規 孝四路將強力告發
基隆市警察局4月起執行「路暢專案」，擇定仁愛區市中心忠一路等民眾易違停路段優先整頓違停、違規行人，孝四路段因餐飲店林立，違規最為嚴重，明天起將特別加強取締孝四路紅、黃線違規停車，以維行車安全與順暢。
交通隊表示，4月1日起執行「路暢專案」，擇定仁愛區忠一路、孝四路、孝三路、愛一路、仁三路、愛三路、仁二路等民眾易違停路段優先整頓違停、違規行人，執行1周後，行車動線相較過往有比較順暢。
交通隊指出，路暢專案規劃由員警騎乘警用機車，採來回梭巡方式，針對「併排、岔路口」違規臨時停車及「行人違規」加強執法，截至4月8日止已取締違規停車143件，違規態樣以汽車併排及占用車道違停居多。
另警方在執勤過程中發現，孝四路段因餐飲店林立，常有駕駛人停在黃線購物、用餐，未能在警方到場鳴笛示警時立即駛離而遭致舉發；鑑於孝四路毗鄰基隆火車站出口，且為市公車必經路段，人、車流量大，違規停車易致生交通事故，因此自4月10日起將特別加強取締孝四路紅、黃線違規停車，以維行車安全與順暢。
交通隊長楊永泰表示，孝四路1號至30號為市政府公告騎樓開放停放機車路段，駕駛人如有停車需求，應擇合法停車空間停放，另黃線路段僅可供臨時停車，且車輛需保持可立即行駛狀態，呼籲民眾遵守交通規則，避免違規受罰。
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